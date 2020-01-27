Doğu Türkistanlılar, pilavlarını depremzedeler için pişirdi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Doğu Türkistanlılar, pilavlarını depremzedeler için pişirdi - Son Dakika

Doğu Türkistanlılar, pilavlarını depremzedeler için pişirdi

6 saat önce

Doğu Türkistan Maarif ve Dayanışma Derneği ve Mavi Hilal İnsani Yardım Derneği, Elazığ'da yaşanan deprem sonrası bölgede yemek dağıttı.

Doğu Türkistanlılar, pilavlarını depremzedeler için pişirdi, System.String[]

Doğu Türkistan Maarif ve Dayanışma Derneği ve Mavi Hilal İnsani Yardım Derneği, Elazığ'da yaşanan deprem sonrası bölgede yemek dağıttı.

Derneklerden yapılan açıklamaya göre, Doğu Türkistan Maarif ve Dayanışma Derneği, Doğu Türkistan Mavi Hilal İnsani Yardım Derneği ve Doğu Türkistan basın medya kuruluşlarının yöneticilerinden oluşan bir heyet, bölgede temaslarda bulundu.

Doğu Türkistan Maarif ve Dayanışma Derneği Genel Sekreteri Abdulahad Abdurrahman, depremzedelerin yanında olduklarını ifade etti.

Elazığ'da Türkistan pilavı yaptıklarını ve depremzedelere dağıttıklarını aktaran Abdurrahman, şunları kaydetti:

"Elazığ'daki depremzede kardeşlerimizin zor günlerinde yanlarında olmak, acılarını paylaşmak için buraya geldik. Bu acı günlerde kardeşlerimizin yanında olmak bizim kardeşlik borcumuzdur. Biz Doğu Türkistan toplumu olarak Elazığlı tüm kardeşlerimizin yanında olduğumuzu belirtmek istiyoruz. Geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Onların acıları bizim acımızdır. Onları yalnız bırakmayacağız, biz onların acılarını dindirmek için elimizden ne gelirse yapmaya hazırız."

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Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 04:56 Kaynak: AA
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