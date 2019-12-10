Doğu Ukrayna'da ateşkes konusunda uzlaşma sağlandı

Doğu Ukrayna sorununa çözüm için Rusya, Ukrayna, Fransa ve Almanya liderlerinin katılımı ile Paris'te yapılan dörtlü zirvede ateşkes, tutuklu değişimi ve birliklerin kısmen çekilmesinde görüş birliğine varıldı.Doğu Ukrayna sorununa çözüm bulmak amacıyla dün Fransa'nın başkenti Paris'te toplanan dörtlü Ukrayna zirvesinde barış sürecinin canlandırılması yönünde uzlaşma sağlandı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Almanya Başbakanı Angela Merkel'in arabuluculuğunda bir araya gelen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Selenski bu yılın sonuna kadar tam ateşkes sağlanması konusunda görüş birliğine vardı.



Bunun yanı sıra Mart ayı sonuna kadar Doğu Ukrayna'daki Rus birliklerinin kısmen çekilmesinde de anlaşma sağlandı. Zirvede, bu yılın sonuna kadar karşılıklı tutuklu değişimi konusunda çalışmaların yürütülmesi kararı da alındı. Tutuklu değişiminin bölgede görev yapan Kızıl Haç'ın desteği ile gerçekleştirilmesi öngörülüyor.



Macron: İlerleme sağlandı



Zirveye ev sahipliği yapan Fransa Cumhurbaşkanı Macron, bu zirve ile uzun süredir tıkanan barış sürecinde ilerleme sağlandığını kaydetti. Macron, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, ateşkes, tutuklu değişimi ve birliklerin geri çekilmesi konusunda sağlanan uzlaşmalar ile üç yıl sonra ilk kez önemli noktalarda ilerleme kaydedildiğini ifade etti. Macron, gelecek dört ay içinde yeni bir dörtlü zirvenin toplanmasının öngörüldüğünü de sözlerine ekledi.



Bu zirve ile "durgunluk döneminin" aşıldığını belirten Almanya Başbakanı Merkel, zirvede çözüm bulunamayan sorunlara da dikkat çekti. Merkel, Doğu Ukrayna'daki ayrılıkçı bölgelerde yerel seçimler sırasında güvenliğin nasıl sağlanacağı konusunun hala bir sorun olduğunu dile getirdi.



Selenski hayal kırıklığına uğradı



Ukrayna Devlet Başkanı Selenski ise "zirveden beklentisinin daha fazla olduğunu" belirterek, "çok daha fazla sayıda sorunu çözmek istediğini" kaydetti. "Mevkidaşlarım bunun bana ilk buluşma için çok iyi bir sonuç olduğunu söylüyorlar ama doğrusunu söylemek gerekirse benim için çok az" dedi. Selenksi bu kez ateşkesin hayata geçirilmesini umduğunu da sözlerine ekledi. Bölgede savaşın başladığı 2014 yılından bu yana yaklaşık 20 kez ateşkes sağlanmasına rağmen, varılan uzlaşma tam olarak hayata geçirilememişti.



Ukrayna Devlet Başkanı Selenski ile ilk kez bir araya gelen Putin, zirveyi "önemli bir adım" olarak nitelendirdi. Ancak Putin, Ukrayna hükümetine Rusya yanlısı ayrılıkçılarla diyalog çağrısında da bulundu.



Ukrayna'nın doğusundaki Donetsk ve Luhansk bölgeleri, 2014 yılından bu yana Moskova'nın desteklediği silahlı ayrılıkçı grupların kontrolünde bulunuyor.



Almanya, Fransa, Ukrayna ve Rusya liderlerinin katılımı ile Normandiya formatı olarak adlandırılan dörtlü zirve son olarak üç yıl önce toplanmıştı. Birleşmiş Milletler verilerine göre, 2014 yılından bu yana bölgede yaşanan çatışmalarda 13 bin kişinin öldüğü tahmin ediliyor.



AFP,dpa/JD,BK



(c)



