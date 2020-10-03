Doğu ve Batı Almanya'nın birleşmesinin 30. yılı - Son Dakika

Almanya Başbakanı Angela Merkel, iki Almanya'nın birleşmesinin 30. yılında "Doğu ve Batı'da yaşayanlara daha fazla birliktelik" çağrısında bulundu.

Merkel, Doğu ve Batı Almanya'nın birleşmesinin 30. yılı dolayısıyla Potsdam kentinde organize edilen kutlamalara katıldı.

Kutlama etkinliğinde konuşan Merkel, "Bugün, özellikle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) döneminde yine cesur olmamız gerektiğini biliyoruz. Bir salgın karşısında cesaretli olmalıyız. Doğu ve Batı arasında hala var olan farklılıkların üstesinden gelmek ve tüm toplumumuzun bütünlüğü için cesaretle çalışmalıyız." dedi.

Merkel, Alman birliğinin 30. yılını barış ve özgürlük içinde kutlamaktan mutlu olduğunu belirterek, "Doğu Almanya'da sokaklara çıkan ve barışçıl devrimi başlatan insanlar çok cesaret gösterdi." ifadesini kullandı.

Yeniden birleşmeden bu yana dünyada artan çatışmalara işaret eden Merkel, "İyi, barışçıl bir yolda devam etmek için Doğu ve Batı'da, Kuzey ve Güney'de birlikte cesaretle birlikte olmaya ihtiyacımız var." değerlendirmesinde bulundu.

Kutlamalara, Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier, Federal Meclis Başkanı Wolfgang Schaeuble ile eyaletlerden başbakan ve bakanlar da katıldı.

Doğu ve Batı Almanya birleşme süreci

İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra savaşı kaybeden Almanya 1949'da ikiye bölündü.

Demokratik Almanya Cumhuriyeti (Doğu Almanya) ve Federal Almanya Cumhuriyeti (Batı Almanya) olarak iki ülke kuruldu.

13 Ağustos 1961'de Berlin'de yapımına başlanan 46 kilometre uzunluğundaki duvar ile Doğu Almanya'da yaşayanların Batı'ya geçmeleri önlenmek istendi. Bu bölünmüşlük, 9 Kasım 1989'da Berlin Duvarı'nın yıkılmasının ardından sona erdi.

Doğu Almanya'da 18 Mart 1990'da yapılan ilk serbest seçimlerden sonra Doğu ve Batı Almanya arasındaki görüşmeler, "Birleşme Anlaşması" ile sonuçlandı.

3 Ekim 1990'da Doğu ve Batı Almanya'nın yeniden birleşme süreci resmen tamamlandı.