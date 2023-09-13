Meteoroloji'den 10 kent için kuvvetli sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son değerlendirmelere göre Van, Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, Batman, Siirt, Bitlis, Muş, Ağrı ve Iğdır'da kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor. Bu iller için sarı kodlu uyarı yayınlandı.

TEDBİR UYARISI YAPILDI

Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesindeki 10 il için sarı kodlu uyarı yayımladı. Buna göre Van, Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, Batman, Siirt, Bitlis, Muş, Ağrı ve Iğdır'da kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor. Yetkililer ani sel, yıldırım, dolu, kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması çağrısında bulundu.