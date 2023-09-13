Meteoroloji'den 10 kent için kuvvetli sağanak uyarısı - Son Dakika

Meteoroloji'den 10 kent için kuvvetli sağanak uyarısı

Son Güncelleme: 13.09.2023 07:27

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Van, Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, Batman, Siirt, Bitlis, Muş, Ağrı ve Iğdır illerinde kuvvetli gök gürültülü sağanak beklendiğini duyurdu. Bu iller için sarı kodlu uyarı yayınlandı. Yetkililer, ani sel, yıldırım, dolu, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyarıda bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son değerlendirmelere göre Van, Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, Batman, Siirt, Bitlis, Muş, Ağrı ve Iğdır'da kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor. Bu iller için sarı kodlu uyarı yayınlandı.

TEDBİR UYARISI YAPILDI

Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesindeki 10 il için sarı kodlu uyarı yayımladı. Buna göre Van, Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, Batman, Siirt, Bitlis, Muş, Ağrı ve Iğdır'da kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor. Yetkililer ani sel, yıldırım, dolu, kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması çağrısında bulundu.

Sağanak Yağmur, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Meteoroloji'den 10 kent için kuvvetli sağanak uyarısı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Meteoroloji'den 10 kent için kuvvetli sağanak uyarısı - Son Dakika
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