Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun en büyük dolandırıcılık şebekesi çökertildi - Son Dakika

TÜRKİYE genelinde internet üzerinden dolandırıcılık yapan ve aralarında devlet memurlarının da olduğu suç örgütüne yönelik Diyarbakır merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 16 şüpheli adliyeye sevk edildi. Operasyonun Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin en büyük dolandırıcılık şebekesi operasyonu olduğu ve 1 yılda suç kaynaklı olduğu değerlendirilen 26 milyon TL'lik işlem hacminin tespit edildiği belirtildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, ülke genelinde internet üzerinden araç satışı ilanıyla, mağdurlardan kapora alarak dolandırıcılık yaptığı belirlenen ve aralarında devlet memurlarının da yer aldığı suç örgütüne yönelik çalışma başlattı. 3 ay süren teknik ve fiziki takip sırasında gizliliğe önem verdikleri belirlenen örgüt üyelerinin 30 farklı olayda mağdurları yaklaşık 2 milyon TL dolandırdığını tespit edildi.