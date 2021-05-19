19 Mayıs kutlamaları - Okçuluk Yarışması düzenlendi - Son Dakika

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Bingöl, Mardin, Şırnak ve Batman'da çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Bingöl'de Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Karşıyaka Mahallesi'ndeki Şehir Stadyumu'nda okçuluk yarışması düzenlendi.

Yarışma sonunda felçli Eyüp Düner birinci oldu. Dereceye giren sporculara madalya verildi.

Gençlik ve Spor İl Müdür Vekili Ali Rıza Akarca, gazetecilere yaptığı açıklamada, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı salgın tedbirleri kapsamında kısıtlı sayıda katılımla gerçekleştirdiklerini söyledi.

Bu kapsamda okçuluk yarışması düzenlediklerini dile getiren Akarca, "Gençlerimiz bizim için çok önemli. Onları hayata kazandırmak ve engelleri kırmak için çalışıyoruz." dedi.

Bedensel engelli okçuluk antrenörü Bahattin Tüz de, sporcuların iyi mücadele ettiğini ifade ederek, hedeflerinin daha fazla engelliyi spora kazandırmak olduğunu kaydetti.