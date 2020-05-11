Doğu ve Güneydoğu'da berber ve kuaförler yeniden hizmete başladı - Son Dakika

Diyarbakır'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında geçici olarak kapatılan berber, kuaför ve güzellik salonları, yeniden hizmet vermeye başladı.

Kovid-19 tedbirleri kapsamında 21 Mart'ta kapatılan berber, kuaför ve güzellik salonları, bugün itibarıyla müşteri kabul etti.

Kuaför ve berberler, iş yerlerinde yoğunluk oluşmasını engellemek ve sosyal mesafeyi sağlamak amacıyla alınan tedbir kararlarına uyuyor; randevuyla müşteri kabul ediyor, çalışanların ve müşterilerin maske ve eldiven takmasını sağlıyor.

Diyarbakır'da berber Berat Polatoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, koronavirüs tedbirleri kapsamında kapatılan salonlarını bugün hizmete açtıklarını söyledi.

Önerilen kurallar kapsamında salonlarını hijyenik hale getirdiklerini aktaran Polatoğlu, hem müşterilerinin ve hem de kendilerinin çok mutlu olduğunu belirtti.

Polatoğlu, severek yaptıkları mesleklerini sürdürüyor olmaktan heyecan duyduklarını kaydetti.

Müşteri Barış Erol kuaförlerin kapalı olmasından dolayı uzun süredir saç tıraşı yaptıramadıklarını söyledi. Erol, berberine gelip tıraş olmaktan duyduğu memnuniyetini dile getirdi.

Güzellik salonu işleten Ayfer Taruk, bugün tekrar işlerinin başına geçtikleri için mutluluk duyduklarını aktardı. "Önce işyerimizi dezenfekte ettik. Dezenfektan ve maskelerimizi işyerimizden ihmal etmiyoruz. Gelen müşterilerimiz de eldiven ve maske takarak gelsin." diyen Taruk, müşterilerinden randevu alarak gelmelerini istedi.

Müşteri Gülyaz Soyhan, randevu alarak geldiği salonda bütün tedbirlerin alındığını gördüğünü anlatarak, "Maske, eldiven ve dezenfekte bulundurulan, temiz bir salonda işlem yaptırmaktan mutlu olduk." şeklinde konuştu.