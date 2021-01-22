Doğu ve Güneydoğu'da karla mücadelede kullanılan tuz Iğdır'dan karşılanıyor - Son Dakika

Doğu ve Güneydoğu'da karla mücadelede kullanılan tuz Iğdır'dan karşılanıyor

22.01.2021 11:23
Doğu ve Güneydoğu'da karla mücadelede kullanılan tuz Iğdır'dan karşılanıyor, System.String[]

Iğdır'ın Tuzluca ilçesindeki 3 madenden elde edilen tuz, hem Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki karla mücadele çalışmalarına hem de şehrin ekonomisine katkı sağlıyor.

Iğdır'ın Tuzluca ilçesindeki 3 madenden elde edilen tuz, hem Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki karla mücadele çalışmalarına hem de şehrin ekonomisine katkı sağlıyor.

Tuzluca ilçesindeki 3 tuz madeni, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri ile komşu Gürcistan'da karla mücadele, gıda, hayvancılık ve sanayi alanlarında ihtiyaç duyulan tuzu temin ediyor.

Özellikle kış aylarında yoğunluğun arttığı madenlerde yıllık 200-300 bin ton üretim yapılıyor. Buradaki madenler, Türkiye'nin ihtiyacının önemli kısmını karşılayabilecek rezerve sahip bulunuyor.

Madenlerden kaya tuzunun yanı sıra yemeklik, sanayi, turşuluk ve salamuralık tuz da elde ediliyor.

Maden İşletmecisi Selahattin İlker, AA muhabirine, Tuzluca'da eski maden ocağı ve açtıkları yeni maden ocaklarında yıllık 200 bin tonun üzerinde tuz üretildiğini söyledi.

Tuzun hem yurt içinde hem de yurt dışında pazar bulduğunu belirten İlker, "Özellikle kışın karla mücadele için yüklü tonajlarda tuz isteniyor ama kapasitemizin yettiği kadar cevap verebiliyoruz. Pazar payımız genişledikçe kapasitemizin artırması gerekiyor. Biz de bunun için eleman ve ekipmanlarımızı artırarak daha fazla üretim yapmak için mücadele ediyoruz." dedi.

İlker, Tuzluca ilçesinin tuz madeni bakımından Türkiye'nin önemli zenginliklerinden biri olduğunu dile getirerek, "Tuzluca, ülkemizin ciddi anlamda tuz ihtiyacını karşılayacak rezerve sahip. Ülkemizdeki tüm maden ocaklarını birlikte hesaplarsanız burası Türkiye'nin yüzdeki 30 ile 40 arasında tuz ihtiyacını karşılayacak rezerve sahiptir." diye konuştu.

"Kışın talepleri karşılamak için üretimi hızlandırıyoruz"

Maden işletmecisi Abdulhakim Atmaca da Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde karla mücadele çalışmalarında, hayvancılık ve gıda sektöründe kullanılan tuzun Tuzluca'daki işletmelerden karşıladığını söyledi.

Özellikle kara yollarının ve belediyelerin karla mücadelede kullandığı tuzu elde edebilmek için yoğun şekilde çalıştıklarını belirten Atmaca, "Kış aylarında talepleri karşılamak için üretimi hızlandırıyoruz." dedi.

Güneydoğu Anadolu, Doğu Anadolu, Tuzluca, Iğdır, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Doğu ve Güneydoğu'da karla mücadelede kullanılan tuz Iğdır'dan karşılanıyor - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Adalet Bakanı Gül'den Bakan Soylu'nun annesine yönelik hakaretle ilgili açıklama: En ağır cezayı bulacağına inanıyorum Rıdvan Dilmen Fatih Terim'e transfer eleştirisi: Sergen hoca ne yapsın ağabey? Haber kuruluşlarıyla gelir paylaşımını öngören yasal düzenleme Google'ı kızdırdı: Avustralya'ya hizmet vermeyi kesebiliriz Cani adam, 17 yaşındaki sevgilisini öldürüp başını annesinin bahçesine attı Denize atlayan vatandaşın geride bıraktığı mektup yürek dağladı: Çocuklara sahip çıkın Döner fabrikasındaki skandala Bakanlık el atınca videoda kahkahalar atan şahsın suratı asıldı Yerde bulduğu kaya parçası sayesinde 2 milyonluk servete kondu Gasp için gittikleri iş yerinde başarılı olamayınca esnafı 5 yerinden bıçakladılar
Milli Savunma Bakanlığı, bedelli askerlik yerlerini açıkladı Milli Savunma Bakanlığı, bedelli askerlik yerlerini açıkladı         
11:25
Görevi bitti ama hakkındaki iddialar devam ediyor: Trump çifti Beyaz Saray'da yatak odalarını ayırmış Görevi bitti ama hakkındaki iddialar devam ediyor: Trump çifti Beyaz Saray'da yatak odalarını ayırmış         
11:07
Uydudan çekilen fotoğraflardan Afrika fillerini saydılar Uydudan çekilen fotoğraflardan Afrika fillerini saydılar         
10:52
Ivana Sert, sevgilisine aşkını ilan ederken yaptığıyla hem mide bulandırdı hem güldürdü Ivana Sert, sevgilisine aşkını ilan ederken yaptığıyla hem mide bulandırdı hem güldürdü         
10:49
Newport County kalecisi Tom King'in attığı gol, Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi Newport County kalecisi Tom King'in attığı gol, Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi         
10:47
8 bin depreme neden olan Kırkağaç fay hattı üstündeki bölge yerleşime kapandı 8 bin depreme neden olan Kırkağaç fay hattı üstündeki bölge yerleşime kapandı         
10:20
Köy sakinleri insan boyunu aşan kardan dolayı evlerine hapsoldu Köy sakinleri insan boyunu aşan kardan dolayı evlerine hapsoldu         
10:07
Ölü sanılan bebek hareket etmeye başladı, doktor hatası ortaya çıkmasın diye günahsız canı morga yolladı Ölü sanılan bebek hareket etmeye başladı, doktor hatası ortaya çıkmasın diye günahsız canı morga yolladı         
09:41
İşten eve erken gelen kadın, kendisini aldatan erkek arkadaşını başka bir kadınla bastı! O anlar kamerada İşten eve erken gelen kadın, kendisini aldatan erkek arkadaşını başka bir kadınla bastı! O anlar kamerada         
09:30
İstanbul'un göbeğinde dehşet! Önünü kestikleri otobüsün camını kırıp şoförü ve oğlunu darp ettiler İstanbul'un göbeğinde dehşet! Önünü kestikleri otobüsün camını kırıp şoförü ve oğlunu darp ettiler         
09:30
İmamoğlu'ndan İmamoğlu'ndan "Sizi, Cumhurbaşkanı olarak da görmeyi isteriz" diyen vatandaşa yanıt         
09:11
Bahar Candan, ablası Nihal Candan ile dudak dudağa poz verdi Bahar Candan, ablası Nihal Candan ile dudak dudağa poz verdi         
09:08
Ukrayna önce Türk SİHA'sı satın aldı sonra SİHA'ları yok edecek silah geliştirdi: Cobra-AntiDrone Ukrayna önce Türk SİHA'sı satın aldı sonra SİHA'ları yok edecek silah geliştirdi: Cobra-AntiDrone         
08:58
Driftli evlilik teklifine ceza yağınca hayalleri suya düştü: Bütün düğün paramız gitti Driftli evlilik teklifine ceza yağınca hayalleri suya düştü: Bütün düğün paramız gitti         
08:07
Türk bilim insanlarından dikkat çeken araştırma: Koronavirüs gözden beyne giden sinirlerde kalıcı hasara yol açıyor Türk bilim insanlarından dikkat çeken araştırma: Koronavirüs gözden beyne giden sinirlerde kalıcı hasara yol açıyor         
07:59
"Polisi ararsan yüzünde sigara söndürürüm" tehdidini affetmeyen Feyza Aktan, Özcan Deniz için uzaklaştırma kararı aldırdı         
07:37
Marketten dönen çift kurşuna dizildi! Camdan bakan çocuk, anne ve babasının cansız bedenini gördü Marketten dönen çift kurşuna dizildi! Camdan bakan çocuk, anne ve babasının cansız bedenini gördü         
20:58
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.01.2021 11:51:17. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Doğu ve Güneydoğu'da karla mücadelede kullanılan tuz Iğdır'dan karşılanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei