Doğu ve Güneydoğu'da sağlık çalışanlarına alkışlı destek - Son Dakika

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Doğu ve Güneydoğu'da sağlık çalışanlarına alkışlı destek
6 saat önce
Batman, Siirt, Elazığ ve Mardin'de vatandaşlar koronavirüse karşı yoğun mesai harcayan sağlık çalışanlarına desteğini evlerinin balkonundan alkışlayarak gösterdi.
Batman, Siirt, Elazığ ve Mardin'de vatandaşlar koronavirüse karşı yoğun mesai harcayan sağlık çalışanlarına desteğini evlerinin balkonundan alkışlayarak gösterdi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın koronavirüse karşı yoğun mesai harcayan çalışanları TBMM'de milletvekillerine alkışlatması üzerine "sağlık çalışanlarının alkışlanması" yurt genelinde sürüyor.
Sosyal medya üzerinden haberleşen vatandaşlar, saat 21.00'de evlerinin balkonları ile camlarına çıktı.
Vatandaşlar, 1 dakika süren alkış ve ıslıklarla sağlık çalışanlarına moral verdi.
Kimi sürücüler de korna çalarak sağlık personeline desteklerini gösterdi.
Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 10:24 Kaynak: AA
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