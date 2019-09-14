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Doğu ve Güneydoğu'da "Teröre Lanet, Kardeşliğe Davet" yürüyüşleri

21 dakika önce

Mardin, Elazığ, Bingöl, Siirt, Şırnak ve Batman'da, sivil toplum kuruluşları (STK) öncülüğünde düzenlenecek yürüyüş ve basın açıklamalarıyla terör örgütü PKK'nın güvenlik güçlerine ve sivillere yönelik hain saldırıları protesto edilecek.

Doğu ve Güneydoğu'da

Mardin, Elazığ, Bingöl, Siirt, Şırnak ve Batman'da, sivil toplum kuruluşları (STK) öncülüğünde düzenlenecek yürüyüş ve basın açıklamalarıyla terör örgütü PKK'nın güvenlik güçlerine ve sivillere yönelik hain saldırıları protesto edilecek.


Mardin'de, 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkı'nda saat 12.00'da gerçekleştirilecek "Teröre Lanet, Kardeşliğe Davet" mitingi ile bölücü terör örgütü yapılacak basın açıklamaları ile lanetlenecek.


Elazığlılar, 13.00'da İzzetpaşa Camisi önünde toplanarak Gazi Caddesi'nden Ahmet Aytar Meydanı'na "Teröre Lanet Yürüyüşü" düzenleyerek tüm dünyaya birlik mesajı verecek.


Bingöl'de, Dörtyol Saat Kulesi önünde saat 12.30'da bir araya gelecek olan vatandaşlar da yapacakları açıklamayla bölücü terör örgütünü lanetleyerek tüm Türkiye'ye kardeşlik çağrısında bulunacak.


Siirt'te, Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı öncülüğünde, saat 13.30'da Güres Caddesi Sancaklar İlkokulu önünden 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Meydanı'na yapılacak teröre tepki yürüyüşü, PKK'yı lanetleyen basın açıklamaları ile son bulacak.


Batman'da ise saat 16.00'da Park AVM önünden başlayarak Atatürk Parkı'nda sona erecek "Şehitlere Saygı, Teröre Lanet Yürüyüşü" ile sivil toplum kuruluşları terör örgütlerine karşı ortak basın açıklaması yapacak.

Şırnak'ta da düzenlenecek "Teröre Karşı Birlik ve Kardeşlik Yürüyüşü" ise Cumhuriyet Meydanı'nda başlayacak.


Vatandaşların yoğun katılım göstermesi beklenen yürüyüşler ve basın açıklamaları ile terör örgütünün güvenlik güçlerine ve sivillere yönelik hain saldırıları protesto edilerek Doğu ve Güneydoğu bölgeleri illerinden tüm Türkiye'ye kardeşlik mesajı verilecek.

Batman, Mardin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.09.2019 09:32 Kaynak: AA
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