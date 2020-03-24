Doğu ve Güneydoğu'da toplu taşıma araçlarında koronavirüs denetimi - Son Dakika
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Doğu ve Güneydoğu'da toplu taşıma araçlarında koronavirüs denetimi

6 saat önce

İçişleri Bakanlığınca yayımlanan genelgeyle koronavirüs tedbirleri kapsamında, şehir içi çalışan toplu taşıma araçlarında yolcu sayısının yarıya indirilmesi ve araçlarda yolcuların güvenli mesafede oturmasına yönelik Diyarbakır, Mardin, Siirt ve Elazığ'da denetim yapıldı.

İçişleri Bakanlığınca yayımlanan genelgeyle koronavirüs tedbirleri kapsamında, şehir içi çalışan toplu taşıma araçlarında yolcu sayısının yarıya indirilmesi ve araçlarda yolcuların güvenli mesafede oturmasına yönelik Diyarbakır, Mardin, Siirt ve Elazığ'da denetim yapıldı.

Bakanlıkça 81 il valiliğine gönderilen, il ve ilçelerdeki tüm şehir içi ve şehirler arası çalışan toplu taşıma araçlarının araç ruhsatında belirtilen yolcu taşıma kapasitesinin yüzde 50'si oranında yolcu kabul etmesini ve araç içindeki yolcuların oturma şeklinin, teması engelleyecek şekilde olmasını öngören genelgenin ardından polis ve zabıta ekipleri harekete geçti.

Türkiye genelinde olduğu gibi Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde de denetimler gün boyu sürdü, kurallara uymayan şoför ve yolculara uyarıda bulunuldu.

Diyarbakır

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, şehir içi hizmet veren yolcu otobüsleri ve minibüslere yönelik denetim gerçekleştirdi.

Kentin farklı noktalarında denetim yapan ekipler, toplu taşıma araçlarını tek tek durdurarak yolcu sayılarını ve yolcuların güvenli mesafede oturup oturmadığını kontrol etti.

Öte yandan kentteki marketlerde de inceleme yapan zabıta ekipleri, marketlerin çalışma saatleri ve alışveriş yapan müşteri sayısına ilişkin denetimde bulundu.

Doğu ve Güneydoğu'da toplu taşıma araçlarında koronavirüs denetimi

Diyarbakır, Zabıta, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 06:25 Kaynak: AA

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