Seçmenlerin binaya gelişi
Oy kullanılması
Salonda bekleyen seçmenler
- Siirt
Siirt'te seçmenler bir köy ve mahallede farklı nedenlerle boş bulunan muhtarlık ve ihtiyar heyeti üyelikleri için oy kullanıyor.
Merkez Barış Mahallesi'nde muhtar seçimi için Mehmetçik ve Haşim Öztanık ilkokullarında sandık kuruldu.
Oy verme işlemi HES kodu sorgulaması ile maske, mesafe ve temizlik kuralına uygun şekilde gerçekleştiriliyor.
Merkez Kayaboğaz köyünde de vatandaşlar, ihtiyar heyeti seçimi için sandık başına gitti.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Doğu ve Güneydoğu'daki bazı illerde muhtarlık veya ihtiyar heyeti için seçim yapılıyor - Son Dakika