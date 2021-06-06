Doğu ve Güneydoğu'daki bazı illerde muhtar veya ihtiyar heyeti seçimleri yapılıyor - Son Dakika

Bingöl'de vatandaşlar 9 köy ve mahallede farklı nedenlerle boş bulunan muhtarlık ve ihtiyar heyeti seçimi için oy kullanmaya başladı.

Kent merkezine bağlı İncesu ve Bahçeli köyleri, Genç ilçesinde Kültür ve Yeşildere mahalleleri, Karlıova ilçesinde Ciligöl köyü ve Seyrantepe Mahallesi, Yayladere ilçesinde Conah Mahallesi ile Dalbasan ve Kır köyündeki seçmenler sabah erken saatlerde oylarını kullanmak için sandık başına gitti.

Sorunsuz başlayan oy kullanma işlemi 17.00'ye kadar devam edecek.

Polis ve jandarma ekipleri seçimlerin sorunsuz geçmesi için yoğun güvenlik önlemleri aldı.

Genç ilçesi Kültür Mahallesi'nde oyunu kullanan vatandaşlardan Şahidin Yener, gazetecilere, vatandaşlık görevini yerine getirdiğini söyledi.

Seçimin herkes hayırlı olması temennisinde bulunan Yener, herkesin oyunu kullanması gerektiğini dile getirdi.