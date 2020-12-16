Doğu ve Güneydoğu'daki çocuklar için hazırlanan "Hediye Karavanı" Ankara'dan yola çıktı - Son Dakika

Doğu ve Güneydoğu'daki çocuklar için hazırlanan "Hediye Karavanı" Ankara'dan yola çıktı

16.12.2020 13:53
Doğu ve Güneydoğu'daki çocuklar için hazırlanan

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Çocuk Oyunları ve Spor Kulüpleri Federasyonu iş birliğiyle hazırlanan "Hediye Karavanı", Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki çocuklar için Ankara'dan yola çıktı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Çocuk Oyunları ve Spor Kulüpleri Federasyonu iş birliğiyle hazırlanan "Hediye Karavanı", Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki çocuklar için Ankara'dan yola çıktı.

Dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sokakta oyun oynayamayan çocukların evde keyifli vakit geçirebilmeleri için hazırlanan, içinde kutu oyunlar ve oyuncakların bulunduğu "Hediye Karavanı", Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı önünde düzenlenen törenle uğurlandı.

Törende bir konuşma yapan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Mehmet Selim Bağlı, çocuk konusunda Anayasa'nın devlete belli yükümlülükler yüklediğini, bu kapsamda Bakanlığın ana faaliyetlerinden birinin de çocuğun üstün yararı, uygun psikososyal ortamda büyümesi ve korunup kollanması olduğunu söyledi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un da çocuklara karşı çok hassas olduğunu aktaran Bağlı, kendisinin bir çocuğun sorunu olduğunda bütün bir teşkilatı harekete geçirdiğini, o problem çözülünceye kadar sürekli takipte bulunmalarını istediğini ifade etti.

Bağlı, çocukların daha iyi bir ortamda büyümeleri için ellerinden geleni yapmaları gerektiğini ve bunu da yaptıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Özellikle modern zamanlarda çocukların psikososyal durumunu çok olumsuz etkileyen birçok dışsal faktörle karşı karşıyayız. Tabii bunları yasaklamakla ortadan kaldırmak her zaman çözüm olmuyor. Kalıcı bir şekilde bunlarla mücadele edebilmemiz için alternatifini ortaya koymamız gerekiyor. Bu tip etkinlikler, bu güzel alternatiflerden birisi. Akıl eden, düşünen, planlayan, tasarlayan herkese, Sayın Bakanımız, Bakanlığımız adına teşekkür ediyorum."

"Geleneksel oyunları önemsiyoruz"

Çocuk Hizmetleri Genel Müdürü Orhan Koç da okulların kapalı olduğu, yüz yüze eğitimin yapılamadığı salgın döneminde, uğraş terapileri, oyunlar ve çocukların hoş vakit geçirmelerini sağlayacak etkinliklere önem verdiklerini söyledi.

Çocukların ruhsal, bedensel ve zihinsel gelişimleri açısından geleneksel oyunların önemli olduğunu ancak bugünün çocuklarının internet üzerinden oyunlar oynadığını anlatan Koç, şöyle dedi:

"Tabii internet bağımlılığı ve dijital dünyadaki riskleri hepimiz biliyoruz ama çocuklarımızın da oyuna ihtiyacı var. O açıdan baktığımızda 'Ekranla Değil Akranla' diye bir projemiz var. Bu proje bağlamında da biz çocuklarımızın akranlarıyla oynamalarını, bu geleneksel oyunlarımızla takım ruhu olmalarını, beraber başarmalarını ve hem zihinsel hem fiziki gelişmelerine faydalı olacak bu geleneksel oyunları önemsiyoruz."

Koç, çocukları dijital risklere karşı korumak için etkin mücadele verdiklerini, çocukların gelişim aşamasında, geleneksel oyunlarla becerilerinin kazanılması, kültürel sportif aktivitelere yönlendirilmesi için bir dizi program hayata geçirdiklerini anlattı.

Çocuk dostu kitaplar, çocuk dostu etkinlikler konusunda da ciddi faaliyetleri olduğunu vurgulayan Koç, "Hediye Karavanı"nın da çocuklarla buluşarak, koruyucu ve önleyici mücadelelerine destek olacağını ifade etti.

Çocuk Oyunları ve Spor Kulüpleri Federasyonu Başkan Yardımcısı Salim İsot da, 5 senedir "Oyun Karavanı Yollarda" projesi kapsamında Türkiye genelindeki çocuklarla buluşup oyunlar oynattıklarını söyledi.

Bu sene salgın nedeniyle projeyi gerçekleştiremediklerini, bu nedenle "Hediye Karavanı" hazırlamaya karar verdiklerini belirten İsot, "Çocuklarımıza bu pandemi günlerinde evlerinde oyun oynayabilecekleri, fiziksel şekilde, parmak maç, dama, mangala, dokuz taş, üç taş, satranç gibi oyunlarımızı çocuklarımızla buluşturmak adına bu projeyi bu sene hayata geçirmiş bulunuyoruz." diye konuştu.

Karavan, sırasıyla Malatya, Tunceli, Bingöl, Muş, Bitlis, Elazığ, Ağrı, Van, Hakkari, Şırnak, Siirt, Batman, Mardin ve Diyarbakır'da yaşayan ihtiyaç sahibi çocuklara kutu oyunlar ile oyuncak dağıtacak.

Güneydoğu Anadolu, oyunlar, Ankara, Çocuk, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Doğu ve Güneydoğu'daki çocuklar için hazırlanan 'Hediye Karavanı' Ankara'dan yola çıktı - Son Dakika


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