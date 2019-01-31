Son Dakika Haberleri: Doğu ve Güneydoğu'dan Gelen Çocuklar İstanbul'da Film Seyretti

Doğu ve Güneydoğu'dan Gelen Çocuklar İstanbul'da Film Seyretti

1 saat önce

Doğu ve Güneydoğu'dan gelen çocuklar İstanbul'da film seyretti İstanbul Muhafızları filmi, Doğu ve Güneydoğu'dan gelen çocuklara özel gösterime girdiİSTANBUL - Doğu ve Güneydoğu'dan gelen yaklaşık 100 çocuk, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ ve Neher Prodüksiyon ortak yapımı ile...

Doğu ve Güneydoğu'dan gelen çocuklar İstanbul'da film seyretti
İstanbul Muhafızları filmi, Doğu ve Güneydoğu'dan gelen çocuklara özel gösterime girdi

İSTANBUL - Doğu ve Güneydoğu'dan gelen yaklaşık 100 çocuk, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ ve Neher Prodüksiyon ortak yapımı ile beyaz perdeye aktarılan "İstanbul Muhafızları: Ab-ı Hayat Çeşmesi" adlı filmi seyretti.
Milli Eğitim Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile ve İstanbul Valiliği'nin katkılarıyla düzenlenen, Doğu ve Güneydoğu bölgelerinden 200 çocuğu ağırlayan "Çocuk Sanat Festivali" başladı. Doğu'dan ve Güneydoğu Anadolu'daki 23 ilde bulunan okullarda düzenlenen 'Renklerle Hayalimdeki Dünya' resim yarışmasında dereceye giren 200 öğrenci festival kapsamında İstanbul'a geldi.
Tüm çocuklara mısır ikram edildi
3 Şubat'a kadar sürecek festival kapsamında 100 çocuk, Beşiktaş Levazım Mahallesi'nde bulunana bir AVM'de, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş. ve Neher Prodüksiyon ortak yapımı ile beyaz perdeye aktarılan "İstanbul Muhafızları: Ab-ı Hayat Çeşmesi" adlı filmi de izledi. Film başlamadan önce salonda bulunan çocuklara mısır ikram edildi.
"İstanbul beklediğimden güzel"
1 saat 30 dakika süren filmin ardından salondan çıkan çocuklar, film ve İstanbul hakkındaki görüşlerini İHA mikrofonuna anlattı. Şanlıurfa'dan İstanbul'a gelen 14 yaşındaki Adile Kaya filmi çok beğendiğini ifade ederek, "Film çok güzeldi tam şu ana uygundu. İstanbul beklediğimden güzeldi. Güzel vakit geçirdik, yolculuk da rahattı. Emeği geçen herkese teşekkür ederim. Yarın da buradayız, ertesi gün tarihi yerleri gezeceğiz" dedi.
"İstanbul Muhafızları" adlı çizgi dizi, sinemaya uyarlanarak geçtiğimiz aylarda gösterime girmişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 09:02 Kaynak: İHA

İstanbul, Genel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Miha Zajc, Fenerbahçe İçin İstanbul'a Geldi Meteorolojiden Ülke Geneli İçin Kritik Uyarı! Kuvvetli Şekilde Geliyor

Beşiktaş'ın Yeni Transferi Shinji Kagawa, İstanbul'a Geldi Galatasaray'ın Yeni Futbolcusu Christian Luyindama İstanbul'a Geldi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.1.2019 22:25:33. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Doğu ve Güneydoğu'dan Gelen Çocuklar İstanbul'da Film Seyretti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]