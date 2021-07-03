Üye Girişi
Doğu ve Güneydoğu illerinde aşılama yüzde 40 daha az! Sağlıkçılara göre nedeni, ortaya atılan kısırlık yalanı - Son Dakika

Doğu ve Güneydoğu illerinde aşılama yüzde 40 daha az! Sağlıkçılara göre nedeni, ortaya atılan kısırlık yalanı

03.07.2021 11:10

Türkiye genelinde koronavirüs salgınına karşı aşılama çalışmaları sürerken, özellikle Doğu Anadolu ve Güneydoğu illerinde aşılama oranının diğer bölgelere ve illere göre daha düşük olduğu öğrenildi. Sağlıkçılar bu durumun ortaya atılan "Koronavirüs kısırlık yapıyor" dedikodusundan kaynaklandığını söyledi. Ayrıca farklı dillerde afiş hazırlanmasının da insanlara ulaşabilme adına etkili olacağını tahmin ediyorlar.

Tüm dünyayı etkisi altına alan ve milyonlarca insanın hayatına mal olan koronavirüs salgınına karşı en etkili çözüm, aşı yaptırmaktan geçiyor. Ülkemizde aşılama çalışmaları hızla sürerken, özellikle doğu ve güneydoğu illerinde aşılama oranının, diğer illere göre daha düşük olduğu gözleniyor.

Milliyet'in haberine göre, bu bölgedeki uzmanlar aşılama oranının diğer illere göre düşük olmasının sebebinin "kısırlık" dedikodusu olduğunu düşünüyor.

"KÜRTÇE VE TÜRKÇE AFİŞLER HAZIRLADIK"

Diyarbakır Tabip Odası Başkanı Dr. Elif Turan yaptığı açıklamada "Orantılama yaptığımızda bile, aşılanma rakam ve hızı batı illerine göre yüzde 30-40 daha düşük seyrediyor. Hemşehrilerimize Kovid-19 aşılarının etkinliğini anlatınca ikna oluyorlar. Özellikle kırsaldaki vatandaşlarımız bir takım söylentilerden hemen etkilenip aşılanmaktan kaçınabiliyor. Aşılanma hızını arttırmak için Türkçe ve Kürtçe afişler hazırladık. Özellikle 60 yaş üzeri kadınların birçoğu Türkçe bilmiyor. Bölgenin şartları göz önüne alınarak, kırsal için mobil ekip ve tanıtım ekipleri oluşturulmalı" dedi.

"AŞI İÇİN ŞEHİR MERKEZİNE GELMİYORLAR"

Mardin Tabip Odası Başkanı Volkan Binbaş da kent ve bölge genelinde aşıya erişim konusunda herhangi bir sıkıntı olmadığını ifade ederek, "Aşılanma oranlarımız istediğimiz seviyede değil ama kırsala gittiğimizde yaşlılara 'aşı yapalım, aşı senin korur' dediğimizde 'tamam yap' diyorlar. Ancak biz gitmediğimizde, şehir merkezine gelmiyor, gelemiyorlar. Bölgede aşılanma hızının yükseltilmesi için mobil hizmet ve tanıtımların daha yoğun şekilde hayata geçirilmesi gerekiyor. Türkçe bilmeyen vatandaşlarımıza ana dillerinde Kovid-19 aşılarının önemi hakkında bilgilendirme yapılmalı" diye konuştu.

KISIRLIK YALANLARI ORTAYA ATILDI

Ankara Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İsmail Balık ise geçmişte de çocuk aşı kampanyalarında kısırlık yalanlarının ortaya atıldığını belirterek, şunları söyledi:

"Bu kaygının Doğu ve Güneydoğu illerinde daha yoğun olarak devam ettiğini görüyoruz. Doğu ve Güneydoğu'daki kanaat önderleri mutlaka aşı kampanyalara destek vermeli. Vatandaşa kendi anadilinde aşının koruyuculuğu ve önemi anlatılmalı. Köylerdeki insanlar, aşı merkezlerine gitmekte güçlük çekebiliyor. Sağlık müdürlükleri mobil ekiplerle kırsal bölgelere daha yoğun hizmet götürürse, bölgedeki aşılanma oranları artar."

"EN BÜYÜK KORKUNUN KISIRLIK OLDUĞUNU GÖRÜYORUZ"

Doç. Dr. Duran Tok ise konuya ilişkin şunları söyledi: "Güneydoğu'daki vatandaşımızın bir kısmı aşıların kısırlık yaptığı yönünde yanlış kanıya sahip. İnsanımızın duygularını istismar ederek, siyasi söylemler üzerinden de aşıya güvensizlik yaratılıyor. Ancak en büyük korkunun kısırlık olduğunu gözlemliyoruz. Doğu ve Güneydoğu'da aşıya ikna konusunda daha özel ve güçlü çalışmalar hayata geçirilmeli."

Doğu ve Güneydoğu illerinde aşılama yüzde 40 daha az! Sağlıkçılara göre nedeni, ortaya atılan kısırlık yalanı

COVIRAN Bereket, Elif Turan, Güneydoğu, Kürtçe, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Doğu ve Güneydoğu illerinde aşılama yüzde 40 daha az! Sağlıkçılara göre nedeni, ortaya atılan kısırlık yalanı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

1 yıllık takıntı cinayetle sonlandı! Çocuğa cinsel istismardan hapis yatan şahıs, bir kadını öldürdü 12:29 1 yıllık takıntı cinayetle sonlandı! Çocuğa cinsel istismardan hapis yatan şahıs, bir kadını öldürdü Türkiye Elektrik İletim AŞ, Cumhurbaşkanı kararıyla özelleştirme kapsamına alındı 12:09 Türkiye Elektrik İletim AŞ, Cumhurbaşkanı kararıyla özelleştirme kapsamına alındı Antalya'ya 1 ayda gelen turist sayısı 5 ayda gelen kadar! Listenin başını Ukraynalılar çekiyor 12:04 Antalya'ya 1 ayda gelen turist sayısı 5 ayda gelen kadar! Listenin başını Ukraynalılar çekiyor
Son dakika: İçişleri Bakanlığı açıkladı: Tosuncuk bu akşam 22.30'da Türkiye'ye getirilecek 11:10 Son dakika: İçişleri Bakanlığı açıkladı: Tosuncuk bu akşam 22.30'da Türkiye'ye getirilecek Kayseri'de tasfiye edilen faizsiz konut şirketleri kepenk açmadı 10:41 Kayseri'de tasfiye edilen faizsiz konut şirketleri kepenk açmadı Uçurumdan yuvarlanan aracın içinde sıkışan sürücü korkunç şekilde hayatını kaybetti! 4 yaşındaki oğlu yanı başında ağlarken bulundu 10:20 Uçurumdan yuvarlanan aracın içinde sıkışan sürücü korkunç şekilde hayatını kaybetti! 4 yaşındaki oğlu yanı başında ağlarken bulundu
Japonya'da heyelan felaketi! En az 20 vatandaştan haber alınamıyor 09:36 Japonya'da heyelan felaketi! En az 20 vatandaştan haber alınamıyor Meksika Körfezi, korku filmlerini aratmadı! Alevler okyanusu sardı, ''Cehennemin gözü'' viral oldu 09:12 Meksika Körfezi, korku filmlerini aratmadı! Alevler okyanusu sardı, ''Cehennemin gözü'' viral oldu

Son Dakika Haberleri
12:31 Alanyaspor'dan ayrılan Salih Uçan, Beşiktaş ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı
12:09 Türkiye Elektrik İletim AŞ, Cumhurbaşkanı kararıyla özelleştirme kapsamına alındı
12:05 Wimbledon'da korkutan anlar! İstifra edip yere yığılan Tunuslu tenisçi herkesi korkuttu
12:04 Antalya'ya 1 ayda gelen turist sayısı 5 ayda gelen kadar! Listenin başını Ukraynalılar çekiyor
11:57 Cinayetin detayları kan dondurdu! İş arkadaşını elleriyle boğup, cesedini çekiciyle taşımış
11:55 Kadir Has Üniversitesi'nin aşı olmayan öğrencileri kampüse almayacağı ileri sürüldü
11:44 32 ülkeyle Karadeniz'de tatbikat yapan NATO'nun en büyük tedirginliği Türkiye'deki S-400'ler
11:29 Uçakta, sahayı gözyaşları içinde terk eden Spinazzola'nın ismini haykırdılar
11:10 Doğu ve Güneydoğu illerinde aşılama yüzde 40 daha az! Sağlıkçılara göre nedeni, ortaya atılan kısırlık yalanı
11:09 Son dakika: İçişleri Bakanlığı açıkladı: Tosuncuk bu akşam 22.30'da Türkiye'ye getirilecek
Alanyaspor'dan ayrılan Salih Uçan, Beşiktaş ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı Alanyaspor'dan ayrılan Salih Uçan, Beşiktaş ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı         
12:31
Mert Fırat ve eşi İdil Fırat'ın pazar çıkarması görenleri şaşkına çevirdi Mert Fırat ve eşi İdil Fırat'ın pazar çıkarması görenleri şaşkına çevirdi         
12:22
Wimbledon'da korkutan anlar! İstifra edip yere yığılan Tunuslu tenisçi herkesi korkuttu Wimbledon'da korkutan anlar! İstifra edip yere yığılan Tunuslu tenisçi herkesi korkuttu         
12:06
Evinin önünden kaçırılan genç kız, yapılan baskınla kurtarıldı! Ailesine kavuşma anı yürekleri burktu Evinin önünden kaçırılan genç kız, yapılan baskınla kurtarıldı! Ailesine kavuşma anı yürekleri burktu         
11:23
Tazminatı ödenmeyen infaz koruma memuru, hakkını KDK aracılığıyla aldı Tazminatı ödenmeyen infaz koruma memuru, hakkını KDK aracılığıyla aldı         
11:03
Vatandaşların akın ettiği tatil beldemizin nüfusu 1 milyona yaklaştı! Akın akın gidiyorlar Vatandaşların akın ettiği tatil beldemizin nüfusu 1 milyona yaklaştı! Akın akın gidiyorlar         
10:38
Ukrayna'da geçit töreni provasında kadın askerlere topuklu ayakkabı giydirildi, ülkede kriz çıktı Ukrayna'da geçit töreni provasında kadın askerlere topuklu ayakkabı giydirildi, ülkede kriz çıktı         
09:56
İddialar, tüyler ürpertti! Elmalı davasındaki çocukların öz babası ve babaannesi konuştu İddialar, tüyler ürpertti! Elmalı davasındaki çocukların öz babası ve babaannesi konuştu         
09:13
Müge Anlı'da bir ilk yaşanacak! Anne ve babasının ölümündeki baş şüpheli Büşra'yı hipnozla konuşturacaklar Müge Anlı'da bir ilk yaşanacak! Anne ve babasının ölümündeki baş şüpheli Büşra'yı hipnozla konuşturacaklar         
09:06
Cumhurbaşkanı kararı ile 3 fakülte ve 2 enstitü kuruldu Cumhurbaşkanı kararı ile 3 fakülte ve 2 enstitü kuruldu         
05:13
Ünlü yıldız Scarlett Johansson'dan olay yaratacak cinsel ilişki itirafı Ünlü yıldız Scarlett Johansson'dan olay yaratacak cinsel ilişki itirafı         
23:21
TikTok fenomeninden infial yaratan paylaşım: Pis fakirler TikTok fenomeninden infial yaratan paylaşım: Pis fakirler         
22:47
Buket Aydın çok cesur! Derin göğüs dekolteli pozuna beğeni yağıyor Buket Aydın çok cesur! Derin göğüs dekolteli pozuna beğeni yağıyor         
19:26
Acun Ilıcalı sevgilisi Çağla Altunkaya'nın doğum gününü romantik paylaşımla kutladı, Şeyma Subaşı detayı dikkat çekti Acun Ilıcalı sevgilisi Çağla Altunkaya'nın doğum gününü romantik paylaşımla kutladı, Şeyma Subaşı detayı dikkat çekti         
17:56
Pazarda kadınların özel görüntülerini çeken sapık yakayı ele verdi! Poşet içinde hayrete düşüren düzenek Pazarda kadınların özel görüntülerini çeken sapık yakayı ele verdi! Poşet içinde hayrete düşüren düzenek         
17:08
Taciz olayı ABD'yi ayağa kaldırdı! Dakikalarca takip ettiği kadının üzerine atlayarak vücuduna dokundu Taciz olayı ABD'yi ayağa kaldırdı! Dakikalarca takip ettiği kadının üzerine atlayarak vücuduna dokundu         
16:03
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.07.2021 12:34:44. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Doğu ve Güneydoğu illerinde aşılama yüzde 40 daha az! Sağlıkçılara göre nedeni, ortaya atılan kısırlık yalanı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement