Doğu ve Güneydoğu, sokağa çıkma kısıtlamasıyla sessizliğe büründü - Son Dakika

Siirt, Mardin, Batman, Elazığ ve Bingöl'de yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağının başlamasının ardından cadde, sokak ve meydanlarda sessizlik hakim oldu.

Kovid-19 ile mücadele kapsamında, Türkiye genelinde yarın saat 10.00'a kadar sürecek sokağa çıkma kısıtlaması saat 20.00'de başladı.

Siirt'te Kovid-19 tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla beraber marketler, alışveriş merkezleri, berberler kapandı.

15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nın yanı sıra kentin en işlek yerlerinden Güres Caddesi ve Hükümet Bulvarı sessizliğe büründü.

Polis ekipleri, araçlardan anons ederek kısıtlamaya uyulmasını istedi.

Mardin

Mardin'de Kovid-19 salgınının yayılmasını önlemek amacıyla başlatılan sokağa çıkma kısıtlamasının ardından tarihi cadde ve sokaklar ile meydanlar sessizliğe büründü.

Ekiplerin uyarılarını sürdürdüğü kentte kısıtlamaya uyulduğu görüldü.

Ekipler, yasağın ardından araçları durdurarak evrak kontrolü yaptı.

Batman

Batman'da da sokağa çıkma yasağının ardından insan ve araç yoğunluğu en düşük seviyeye ulaştı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin denetim yaptığı kentte yasakla beraber cadde, sokak ve meydanların boş olduğu gözlendi.

Elazığ

Elazığ'da kısıtlama öncesi cadde, sokak, park ve meydanlar boşaldı.

Polis ve zabıta ekipleri işlek meydan, cadde ve sokaklarda denetim gerçekleştirdi.

Bingöl

Bingöl'de de Kovid-19'la mücadele kapsamında başlatılan yasağa uyulduğu görüldü.

Kısıtlamanın başlamasıyla kent merkezinin en yoğun olduğu Genç, İnönü, Kültür ve Hürriyet caddelerinde sessizlik hakim oldu.

Polis ekiplerinin de bu cadde ve kavşak noktalarında tedbir aldığı görüldü.