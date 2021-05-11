Doğu ve Orta Karadeniz'de vaka düşüşü sürüyor - Son Dakika

Doğu ve Orta Karadeniz'de vaka düşüşü sürüyor

11.05.2021 09:06
Doğu ve Orta Karadeniz'de vaka düşüşü sürüyor, System.String[]

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, 1-7 Mayıs tarihinde her 100 bin kişide görülen Covid-19 vaka haritasını açıkladı.

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, 1-7 Mayıs tarihinde her 100 bin kişide görülen Covid-19 vaka haritasını açıkladı. Buna göre, Doğu ve Orta Karadeniz'deki 9 ildeki vaka sayılarında, tam kapanma ve aşılama ile birlikte geçen haftaki düşüş eğilimi sürdü.

Koronavirüs risk haritasında 1-7 Mayıs 2021 tarihleri arasında Doğu ve Orta Karadeniz'deki illerde, 100 bin kişide görülen vaka sayılarında geçen hafta olduğu gibi bu haftada da düşüş görüldü. Tam kapanma, aşılama ve beraberindeki tedbirlerle, güncel haritada; Samsun, Trabzon, Rize, Ordu, Giresun, Artvin, Gümüşhane, Bayburt ve Sinop'un yer aldığı bölgelerdeki 9 ilin tamamında vakalar düştü.

Güncel haritaya göre; Doğu ve Orta Karadeniz'de Samsun'da her 100 bin kişide görülen vaka sayısı 267,54'ten 189'a, Giresun'da 388,44'ten 236,9'a, Sinop'ta 213,43'ten 167,24'e, Ordu'da 316,52'den 260,97'ye, Trabzon'da 237,71'den 198,55'e, Rize'de 353,70'ten 270,94'e, Artvin'de 194,10'dan 141'e, Gümüşhane'de 248,41'den 187,01'e, Bayburt'ta 352,83'ten 264,92'ye geriledi.DEĞİŞİM EN YÜKSEK GİRESUN, EN AZ TRABZON

Haritada, bölgede, en fazla düşüş ve değişim oranı; geçen haftaya kıyasla 151,54 vaka farkı ve yüzde 39,01'lik düşüşün görüldüğü Giresun oldu. Giresun'u; yüzde 29,36 ile Samsun, yüzde 27,36 ile Artvin, yüzde 24,92 ile Bayburt, yüzde 24,72 ile Gümüşhane, yüzde 23,40 ile Rize, yüzde 21,64 ile Sinop, yüzde 17,55 ile Ordu, yüzde 16,47 ile Trabzon takip etti. Vaka sayısı, 39,16'lık farkla en az düşen il Trabzon oldu. Bu arada Karadeniz'den Rize, Bayburt ve Ordu, güncel haritada ilk 20 il arasında kayıtlara geçti.


Doğu ve Orta Karadeniz'de vaka düşüşü sürüyor
Doğu ve Orta Karadeniz'de vaka düşüşü sürüyor
Doğu ve Orta Karadeniz'de vaka düşüşü sürüyor
Doğu ve Orta Karadeniz'de vaka düşüşü sürüyor
Doğu ve Orta Karadeniz'de vaka düşüşü sürüyor
Doğu ve Orta Karadeniz'de vaka düşüşü sürüyor
Doğu ve Orta Karadeniz'de vaka düşüşü sürüyor
Doğu ve Orta Karadeniz'de vaka düşüşü sürüyor
Doğu ve Orta Karadeniz'de vaka düşüşü sürüyor

Fahrettin Koca, Koronavirüs, Karadeniz, Mayıs, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Sağlık Doğu ve Orta Karadeniz'de vaka düşüşü sürüyor - Son Dakika


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