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Doğu'ya ithal çoban desteği

7 saat önce

Doğu Anadolu bölgesinde çobanlık mesleğine talebin az olması üzerine besiciler çareyi ithal çobanda arıyor.

Doğu'ya ithal çoban desteği, System.String[]

Doğu Anadolu bölgesinde çobanlık mesleğine talebin az olması üzerine besiciler çareyi ithal çobanda arıyor. 5 bin lira maaşla kimse çobanlık yapmak istemeyince besiciler ithal çoban için çalışmalara başladı.


Türkiye'de işsiz sayısının, resmi rakamlara göre 4,5 milyon kişi civarında olmasına rağmen 5 bin lira maaşlı çobanlık mesleğine talep az olunca besiciler hayvanları otlatacak çoban bulunamıyor. Çoban bulma konusunda zorluk yaşadıklarını ifade eden besiciler, durumu İçişleri Bakanlığı ve Tarım ve Orman Bakanlığına bildirerek ithal çoban talebinde bulundu.


Bazı bölgelerde Afgan çobanların kaçak olarak çalıştığını dile getiren besiciler, İŞKUR'da çoban mesleği için kontenjan açılmasını istediklerini dile getirdiler. - AĞRI

Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 12:56 Kaynak: İHA
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