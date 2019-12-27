Doğu yeniden beyaza büründü - Son Dakika
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Doğu yeniden beyaza büründü

6 saat önce

UZUN süredir hava sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği Erzurum, Muş ve Ardahan yeni güne beyaz örtü ile uyandı.

Doğu yeniden beyaza büründü, System.String[]

UZUN süredir hava sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği Erzurum, Muş ve Ardahan yeni güne beyaz örtü ile uyandı. Muş'ta yoğun kar yağışı nedeniyle 56 köy yolunu ulaşıma kapandı.

Erzurum'da dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, sabah saatlerinde etkisini azalttı. Kar kalınlığı şehir merkezinde 5 santim ölçülürken, Palandöken Kayak Merkezi'nde ise 30 santimetreye ulaştı. Güne karla uyananlar, ev ve iş yerlerinin önünü temizlerken, Büyükşehir Belediyesine bağlı ekipler ise cadde ve yollarda kar temizleme çalışması yaptı.

Muş'ta gece saatlerinde etkili olan kar yağışı, şehir merkezini beyaza bürüdü. Özellikle kırsal kesimde etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle 56 köy yoluna ulaşım sağlanamıyor. Muş İl Özel İdaresi ekipleri de, karın ulaşımı kapattığı köy yolları için açma çalışması başlattı.

Ardahan'da yeni güne beyaz bir örtü ile uyandı. Kent merkezi ve yüksek kesimler beyaza büründü.


Erzurum, Ardahan, Muş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 12:24 Kaynak: DHA
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