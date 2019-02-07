Doğubayazıt Gençlik Merkezinden Hükümlülere Seminer

Doğubayazıt ilçesinde dezavantajlı gruplara yönelik yapılan etkinlikler kapsamında A Tipi Kapalı Cezaevini ziyaret eden Gençlik Merkezi liderleri, hükümlülerin sosyal hayata katılımlarını hızlandırmaya yönelik seminer verdi.

Doğubayazıt ilçesinde dezavantajlı gruplara yönelik yapılan etkinlikler kapsamında A Tipi Kapalı Cezaevini ziyaret eden Gençlik Merkezi liderleri, hükümlülerin sosyal hayata katılımlarını hızlandırmaya yönelik seminer verdi.





Doğubayazıt Gençlik Merkezi, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın "Merkezim Her Yerde" projesi çerçevesinde ilçedeki dezavantajlı gruplara yönelik çalışmalarına devam ediyor.





Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Sevgi Lordoğlu öncülüğünde ilçedeki A Tipi Kapalı Cezaevini ziyaret eden Gençlik Merkezi liderleri, "sosyal hayat, bağımlılık ve pişmanlık" konularında hükümlülere seminer verdi.





Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Sevgi Lordoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Merkezim Her Yerde" projesi kapsamında ceza evinde ilkini gerçekleştirdikleri etkinlik ile hükümlülerin sosyal hayattan kopmamalarını sağladıklarını söyledi.





Hükümlülerin, seminer sonunda kendilerini daha iyi hissettiklerini anlatan Lordoğlu, şunları söyledi:



"Semineri, bakanlığımızın projesi çerçevesinde gerçekleştirdik. Biz zaten ilçemizdeki tüm dezavantajlı gruplara yönelik etkinlikler yapıyoruz. Daha önce hükümlülere yönelik denetimli serbestlik müdürlüğümüzle birlikte sosyal çalışmalar yapmıştık. Faka bu kez ilk defa cezaevinde seminer düzenledik. Seminerde hükümlülere, 'sosyal hayat, bağımlılık, pişmanlık ve güzel insan nasıl olunur?' ana başlıklarında bilgiler verdik. Gözlemlediğimiz kadarıyla da seminer sonunda hükümlülerimize öz güven gelmiş ve oldukça da mutluydular. Sosyal sorumluluk bilinciyle düzenlediğimiz etkinlikler devam edecek."

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