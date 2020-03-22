Doğubayazıt İlçe Milli Eğitim Müdürü Kösen görevine başladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Doğubayazıt İlçe Milli Eğitim Müdürü Kösen görevine başladı - Son Dakika

Doğubayazıt İlçe Milli Eğitim Müdürü Kösen görevine başladı

29 dakika önce

Ağrı'nın Doğubayazıt İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne ataması yapılan İhsan Kösen yeni görevine başladı.

Doğubayazıt İlçe Milli Eğitim Müdürü Kösen görevine başladı, System.String[]

Ağrı'nın Doğubayazıt İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne ataması yapılan İhsan Kösen yeni görevine başladı.


Yusuf Yardımcı'dan boşalan Doğubayazıt İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne atanan İhsan Kösen, ilçe merkezine gelerek yeni görevine başladı. Doğubayazıt'ta görev yapacak olmanın onurunu ve mutluluğunu yaşadığını belirten Kösen,"Bu görev ve emanetin büyük bir sorumluluk yüklediğinin bilinci içerisindeyim. Şahsıma gösterilen teveccühe ve güvene layık olmaya çalışacağım. Bu görevi tüm çalışma arkadaşlarım ve eğitim camiamızla birlikte, eğitimde yeniliklere açık, şeffaf, katılımcı ve takım ruhuyla çalışarak sürdürülebilir kalitenin oluşturulması için hep birlikte gayret göstereceğimize inancım tamdır" dedi. - AĞRI

Doğubeyazıt, Ağrı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 08:52 Kaynak: İHA

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