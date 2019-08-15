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Doğubayazıt ilk hafızını yetiştirdi

35 dakika önce

Ağrı Doğubayazıt'ta Seyyid Abdurrahim Arvasi Hazretleri İlim ve İrfan Merkezinde hafızlık eğitimi gören Yusuf İslam Çoktin isimli öğrenci, aldığı eğitimler ve azimli çalışmalarının ardından hafız olmayı başardı.

Doğubayazıt ilk hafızını yetiştirdi, System.String[]
Ağrı Doğubayazıt'ta Seyyid Abdurrahim Arvasi Hazretleri İlim ve İrfan Merkezinde hafızlık eğitimi gören Yusuf İslam Çoktin isimli öğrenci, aldığı eğitimler ve azimli çalışmalarının ardından hafız olmayı başardı.

Doğubayazıt'ta Seyyid Abdurrahim Arvasi Hazretleri İlim ve İrfan Merkezinde hafızlık eğitimi görerek hafızlığını tamamlayan Yusuf İslam Çoktin isimli öğrenci, düzenlenen ödül töreninde İlçe Müftüsü Adem Özdemir tarafından ödüllendirilerek tebrik edildi.

Ödül töreninde konuşma yapan Özdemir, ilçede ilk defa hafız bir öğrencinin yetiştiğini belirtti. Özdemir konuşmasında, önümüzdeki yıllarda Doğubayazıt'ta hafızlık eğitiminin daha aktif ve yoğun bir şekilde yapılacağını dile getirdi. - AĞRI
Seyyid Abdülhakim-i Arvasi, Doğubeyazıt, Yusuf İslam, Ağrı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 10:18 Kaynak: İHA
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