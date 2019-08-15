Doğubayazıt ilk hafızını yetiştirdi
35 dakika önce
Ağrı Doğubayazıt'ta Seyyid Abdurrahim Arvasi Hazretleri İlim ve İrfan Merkezinde hafızlık eğitimi gören Yusuf İslam Çoktin isimli öğrenci, aldığı eğitimler ve azimli çalışmalarının ardından hafız olmayı başardı.
Ağrı Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 10:18 Kaynak: İHA
Doğubayazıt'ta Seyyid Abdurrahim Arvasi Hazretleri İlim ve İrfan Merkezinde hafızlık eğitimi gören Yusuf İslam
Çoktin isimli öğrenci, aldığı eğitimler ve azimli çalışmalarının ardından hafız olmayı başardı.
Doğubayazıt'ta Seyyid Abdurrahim Arvasi Hazretleri İlim ve İrfan Merkezinde hafızlık eğitimi görerek hafızlığını tamamlayan Yusuf İslam Çoktin isimli öğrenci, düzenlenen ödül töreninde İlçe Müftüsü Adem Özdemir tarafından ödüllendirilerek tebrik edildi.
Ödül töreninde konuşma yapan Özdemir, ilçede ilk defa hafız bir öğrencinin yetiştiğini belirtti. Özdemir konuşmasında, önümüzdeki yıllarda Doğubayazıt'ta hafızlık eğitiminin daha aktif ve yoğun bir şekilde yapılacağını dile getirdi. - AĞRI
Cebelitarık'ta alıkonulan İran tankeri salıverildi İsrail, ABD'li iki Müslüman Kongre üyesinin ülkeye girişini yasakladı Tartıştığı dini nikahlı eşini, babasını ve engel olmak isteyen köy muhtarını öldürdü Türkiye'den İsrail'e Mescid-i Aksa tepkisi