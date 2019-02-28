Son Dakika Haberleri: Doğubayazıt Kaymakamı Zafer Engin'den Şehit Ailesi Ziyareti

Doğubayazıt Kaymakamı Zafer Engin'den Şehit Ailesi Ziyareti

10 dakika önce

Doğubayazıt Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Zafer Engin, Mardin'de şehit olan Ahmet Salman'ın ailesini ziyaret etti.

Doğubayazıt Kaymakamı Zafer Engin'den Şehit Ailesi Ziyareti, System.String[]
Doğubayazıt Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Zafer Engin, Mardin'de şehit olan Ahmet Salman'ın ailesini ziyaret etti.

Doğubayazıt'ta kaymakamlık ve belediye tarafından yürütülen sosyal sorumluluk projeleri kapsamında, Zafer Engin ve beraberindekiler şehit ve gazi ailelerine ziyaretler gerçekleştiriliyor.

Ziyaretler kapsamında terörle mücadelede şehit olan güvenlik güçleri ve korucuların ailelerine giden Engin, aileler ile sohbet edip sorunlarını dinleyip çözüm üretiyor.

Engin, bu çerçevede ilçede oturan ve 1993 yılında Mardin'de şehit olan jandarma komando er Ahmet Salman'ın baba evini ziyaret edip ailesi ile sohbet etti.

Aile üyelerinin sorunlarını dinleyen Engin, devletin her zaman şehit ailelerinin yanında olduğunu söyledi.

Engin'e ziyaretinde 1. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Yücel Özel, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Özkan Yılmaz, İlçe Emniyet Müdürü Harun Selim Budak ve AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Konyar eşlik etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 01:13 Kaynak: AA

Mardin, Doğubeyazıt, Yenikadinda Gösterme, Güncel
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