Doğubayazıt Kurumlar Arası Futbol Turnuvası

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde kaymakamlık ve belediye tarafından düzenlenen kurumlar arası halı saha futbol turnuvası sona erdi.

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde kaymakamlık ve belediye tarafından düzenlenen kurumlar arası halı saha futbol turnuvası sona erdi.





Turnuvanın son gününde ilk olarak üçüncülük maçı oynandı.











Doğubayazıt Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Zafer Engin'in de ter döktüğü Kaymakamlık takımı, rakibi Hüsnü M. Özyeğin Ortaokulu öğretmenlerini 5-4 yenerek üçüncü oldu.





16 takımın ter döktüğü turnuvanın final maçında ise Doğubayazıt İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Kuyumcular Derneği karşı karşıya geldi.





Oldukça çekişmeli geçen karşılaşmayı 4-0 kazanan İlçe Emniyet Müdürlüğü futbol takımı turnuva şampiyonu oldu.





Karnaval havasında geçen turnuvanın sonunda kupa töreni yapıldı.





Turnuvada dereceye giren takımların ödüllerini ve kupalarını Doğubayazıt Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Engin, Cumhuriyet Başsavcısı İdris Gültekin, İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı Arif Akın takdim etti.



Turnuvanın kapanış konuşmasını yapan Engin, sporun kardeşlik, birlik ve beraberlik unsurlarını ön plana çıkaran evrensel bir güç olduğunu ifade etti.



Turnuvanın ilçeye renk kattığını dile getiren Engin, "Kurumlar arası ve halkımızla iletişimi daha üst seviyeye çıkarmak, tanışmak, kaynaşmak amacıyla Doğubayazıt Kaymakamlığı ve Belediyesi olarak böyle bir turnuva tertip ettik. Ben bu vesileyle turnuvanın centilmence ve kardeşçe geçmesini sağlayan tüm takımlarımıza ve taraftarlarımıza çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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