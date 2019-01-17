Doğubayazıt Öğretmenlerden Kök Hücre ve Kan Bağışı Kampanyası

Ağrı
'nın Doğubayazıt
ilçesinde görev yapan bir grup öğretmen, bir sınıflarını açtıkları Türk Kızılayına kök hücre ve kan bağışında bulundu.
Doğubayazıt Halife Yusuf İmam Hatip Ortaokulu öğretmenleri, 2018-2019 eğitim öğretim yılında hayata geçirdikleri "İyiliklerle Yürüyoruz" projesi ile lösemili hastalara umut oldu.
Lösemi üzerinde farkındalık oluşturmayı hedefleyen öğretmenler, okulun giriş katındaki bir sınıfa Türk Kızılayınca kök hücre ve kan alma merkezi kurulmasını sağladı.
Okula gelen vatandaşlar, görevli sağlık personeli tarafından bilgilendirildikten sonra lösemililer için kök hücre ve kan bağışında bulundu.
İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yardımcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kampanyaya velilerin ve halkın yoğun ilgi gösterdiğini söyledi.
Öğretmenlerin okulun bir sınıfını kampanya için tahsis ederek lösemili hastalar için çok anlamlı bir çalışmaya imza attıklarını anlatan Yardımcı, "Kök hücre özellikle lösemili hastalar için çok büyük önem arz etmekte. Dolayısıyla öğretmenlerimiz çok anlamlı bir çalışmayla bu hastalara umut oldu. Vatandaşlarımızın da yoğun ilgi gösterdiği bu kampanya ile inşallah
ülkemizdeki kök hücre ve kan ihtiyacına önemli ölçüde destek olacağız." diye konuştu.
Tür Kızılayı sağlık personelinden Muhammet Yeşil
ise kök hücrenin çok az bulunan bir numune olduğunu vurguladı.
Yeşil, "Kök hücre bağışında bulunarak lösemili bir hastaya umut olabilirsiniz. Aynı şekilde kan da yapay olarak elde edilemeyen vücudumuzun ürettiği çok önemli yaşamsal bir sıvı. Hastanelerimiz hastalarla dolu. Lütfen birazı empati kuralım ve Türk Kızılayına kök hücre ve kan bağışında bulunalım." dedi.
Kök hücre ve kan bağışında bulunan Emrah
Eslek de kök hücre bağışının önemine dikkati çekerek, her bağışçının lösemili bir hastanın kurtuluşuna vesile olabileceğini dile getirdi.