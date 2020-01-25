Doğubayazıt'ta 2 bin 200 rakımdaki köylerde 2 metrelik karla mücadele - Son Dakika
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Doğubayazıt'ta 2 bin 200 rakımdaki köylerde 2 metrelik karla mücadele

6 saat önce

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde karla mücadele ekipleri, kar kalınlığının 2 metreyi bulduğu 2 bin 200 rakımlı 6 köyün yolunu 6 saatlik çalışmayla ulaşıma açtı.

Doğubayazıt'ta 2 bin 200 rakımdaki köylerde 2 metrelik karla mücadele, System.String[]

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde karla mücadele ekipleri, kar kalınlığının 2 metreyi bulduğu 2 bin 200 rakımlı 6 köyün yolunu 6 saatlik çalışmayla ulaşıma açtı.


İlçe merkezine yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki Yukarı Tavla, Dostali, Göller, Besler, Üzengili ve Melikşah köyünün yolu, kar yağışı ve tipi nedeniyle kapandı.


Rakımı 2 bin 200 olan köylerin muhtarlarının, durumu Doğubayazıt İlçe Özel İdaresine bildirmesi üzerine ekipler harekete geçti.

İş makinalarıyla bölgeye gelen karla mücadele ekipleri, kar kalınlığının yer yer 2 metreyi bulduğu 6 köyün yolunu 6 saatlik çalışma sonucu ulaşıma açtı.


İş makinesi operatörü Emrah Arbay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçe merkezine uzak yüksek rakımlı köy yollarında kış mevsimi boyunca tipinin etkili olduğunu söyledi.


Arbay, kar kalınlığının 2 metreye yakın olduğunu aktararak, "Şu an Dostali köyündeyiz. Yaklaşık 4 saattir karla mücadelemiz devam ediyor. Özellikle ilçe merkezine uzak köylerde kış şartları çok çetin geçiyor. Tek gayemiz köylülerimize yardımcı olabilmek. Gece gündüz bu köylerimizin yolunu tekrar ulaşıma açmak için çabalıyoruz." ifadelerini kullandı.

Doğubeyazıt, Melikşah, Ağrı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 09:38 Kaynak: AA
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