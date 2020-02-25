Doğubayazıt'ta 306 sikke ele geçirildi - Son Dakika

Doğubayazıt'ta 306 sikke ele geçirildi
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AĞRI'nın Doğubayazıt ilçesinde bir evde yapılan aramada 306 sikke ile 6 tarihi obje ele geçirildi.
Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 01:02 Kaynak: DHA
AĞRI'nın Doğubayazıt ilçesinde bir evde yapılan aramada 306 sikke ile 6 tarihi obje ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yapılan istihbari çalışmalarla Doğubayazıt ilçesinde bir kişinin evinde tarihi eser bulunduğu bilgisine ulaştı. Ekipler, dün eve operasyon düzenledi. Evde yapılan aramalarda tarihi eser niteliği taşıyan 306 sikke ile 6 tarihi obje ele geçirildi. Ev sahibi ifadesi alınmak üzere Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.
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