Son Dakika Haberleri: Doğubayazıt'ta askeri araca saldırı: 1'i ağır, 5 yaralı
Son Dakika Güncel Doğubayazıt'ta askeri araca saldırı: 1'i ağır, 5 yaralı

Doğubayazıt'ta askeri araca saldırı: 1'i ağır, 5 yaralı

1 saat önce

AĞRI'nın Doğubayazıt ilçesinde devriye görevi yapan zırhlı araca, PKK'lı teröristlerce roketatarlı saldırı düzenlendi.

Doğubayazıt'ta askeri araca saldırı: 1'i ağır, 5 yaralı, System.String[]

AĞRI'nın Doğubayazıt ilçesinde devriye görevi yapan zırhlı araca, PKK'lı teröristlerce roketatarlı saldırı düzenlendi. Saldırıda, 1'i ağır, 5 asker yaralandı.

Türkiye- İran sınırındaki Şehit Piyade Er Haşim Türkoğlu Karakolu'nda görevli askerler, zırhlı araçla devriye görevi yaparken, karakol yakınlarında PKK'lı teröristlerin saldırısına uğradı. Roketatarla yapılan saldırıda, 5 asker yaralandı. Saldırının ardından bölgeye ambulanslar ve güvenlik güçleri sevk edildi. Yaralı askerler, Doğubayazıt ve Iğdır Devlet Hastanelerine kaldırıldı. Durumu ağır olan bir asker, helikopterle Erzurum'a sevk edildi. Güvenlik güçleri, saldırının ardından kaçan teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için bölgede geniş çaplı operasyon başlattı.


Doğubeyazıt, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.10.2019 02:40 Kaynak: DHA
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Ağrı'da, teröristler zırhlı araca saldırdı: 5 askerimiz yaralandı
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