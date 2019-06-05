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Doğubayazıt'ta bayramlaşma programı

24 dakika önce

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde Ramazan Bayramı kutlamaları Doğubayazıt Halk Eğitim Merkezi'nde yapıldı.

Doğubayazıt'ta bayramlaşma programı, System.String[]
Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde Ramazan Bayramı kutlamaları Doğubayazıt Halk Eğitim Merkezi'nde yapıldı.

İlçe Kaymakamı Zafer Engin'in ev sahipliğini yaptığı bayramlaşma programı, yetkililer tarafından Doğubayazıt Halk Eğitim Merkezi'nde yapıldı. Bayramlaşmaya katılan davetliler Doğubayazıt'ın sorunları hakkında bilgi alışverişinde bulunarak; sorunları dile getirdiler. Sorunların çözümleri hakkında fikir birliğine varılarak, davetlilere bayramlık ikramlar yapıldı.

Bayramlaşma İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komando Bölüğündeki güvenlik kuvvetlerindeki polis ve askeri personeller ile bir bir görüşülerek, bayramlaşmaları yapıldı.

Bayramlaşmaya katılan heyet tarafından Doğubayazıt Devlet Hastanesi'ndeki personeller ve hastalar ziyaret edildi. Karabulak Köyü'nde şehit asker Ali Çelik'in ailesi, Bardaklı Köyü'nde ise şehit Mehmet Akkuş'un babası Aziz Akkuş'un evlerine giderek, şehit aileleri ile bayramlaştılar.

Ramazan Bayramı programına Doğubayazıt ilçe Kaymakamı Zafer Engin, ilçe Cumhuriyet Başsavcısı Umut Emek Aşılıpınar, Emniyet Müdürü Harun Selim Budak, İlçe Jan Kom. İlkay Gül, Doğubayazıt AK Parti ilçe Bşk. Mustafa Konyar, İl Encümeni Mehmet Ertoğrol, Ağrı Dağı Gazeteciler Cemiyeti Bşk. ve AK Parti Belediye Meclis Üyesi Sıddık Söyler, Esnaf ve Sanatkarlar Oda Başkanı Tamer İsmailoğulları, Ticaret Oda Bşk. Ali Efe ve Kamu kurum müdürleri bayramlaşma programına katıldılar. - AĞRI
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 02:14 Kaynak: İHA
Ramazan Bayramı, Ağrı, Doğubeyazıt, Yaşam
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