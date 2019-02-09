Doğubayazıt'ta Cadde Ortasında Silahlı Kavga

Ağrı Doğubayazıt'ta soksak ortasında iki aile arasında meydana gelen kavgada silahlar çekildi.

Ağrı Doğubayazıt'ta soksak ortasında iki aile arasında meydana gelen kavgada silahlar çekildi. Çıkan kavgada 1 polis 2 kişi yaralandı.



İlçe merkezinde pasajların bulunduğu bölgede iki grup arasında sebebi öğrenilemeyen nedenlerden dolayı kavga çıktı. Sokak ortasında birbirlerine silahla ateş açan grup üyeleri uzun süre kavgayı sürdürdüler. Yine yaşanan arbedede bazı kişiler yaralandılar. Özel Harekat ekiplerini müdahale ettiği silahlı kavgada 1'i polis 2 kişi yaralandı. Yaralılar Doğubayazıt Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, olayla ilgili 4 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.



Doğubayazıt Kaymakamlığından yaptığı açıklamada "Bugün 13.30 sıralarında ilçemiz pasajlar bölgesinde iki grup arasında çıkan silahlı çatışma neticesinde polisimiz olaya müdahale ederek her iki taraftan 4 kişiyi yakalamış, 3 tabanca ele geçirmiştir." İfadelerine yer verdi. - AĞRI

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