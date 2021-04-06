Doğubayazıt'ta Covid-19 Değerlendirme Toplantısı düzenlendi - Son Dakika

Doğubayazıt'ta Covid-19 Değerlendirme Toplantısı düzenlendi

Doğubayazıt'ta Ağrı Valisi Dr. Osman Varol başkanlığında "Covid-19 Değerlendirme Toplantısı" düzenlendi.

Doğubayazıt'ta Ağrı Valisi Dr. Osman Varol başkanlığında "Covid-19 Değerlendirme Toplantısı" düzenlendi. Doğubayazıt ilçesinde korona virüs salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla uygulanan tedbirlerin görüşüldüğü "Covid-19 Değerlendirme Toplantısı", Vali Dr. Osman Varol'un başkanlığında, Doğubayazıt Halk Eğitim Merkezinde düzenlendi. Yapılan bilgilendirme sunumunun ardından, Kontrollü Normalleşme Döneminde ilçe genel durumunun ele alındığı toplantıya Vali Dr. Osman Varol'un yanı sıra, Doğubayazıt Kaymakamı Mehmet Kemal Akpınar, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mehmet Çimen, İl Emniyet Müdürü Nihat Özen, İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Coşkun Daharlı, ilçe protokol üyeleri ve sağlık personeli katıldı. - AĞRI

Son Dakika

Ankara'daki AB heyeti: Erdoğan'la ilişkilerin geleceği hakkında samimi bir görüşme yaptık

Fotoğraf çektirecek yer bulamayan Katy Perry, klozetin tepesinde poz verdi

Tarihi Denizli maçıyla ilgili Ümit Özat'tan çarpıcı sözler: Hakem daha ne yapacak?

Şafak Mahmutyazıcıoğlu'ndan Ece Erken'in "Beni tanıdığına pişman mısın" sorusuna 3 kelimelik yanıt

Ambulanstan indirdiği yaralının babası olduğunu gören hastane çalışanı gözyaşı döktü

Türkiye'nin en zengin 10 kişisi ve servetleri! Rahmi Koç bile kendine 5. sırada yer buldu

Oğlunun düğününde, gelininin 20 yıl önce terk ettiği kızı olduğunu öğrendi

Sigorta parası için hamile eşini kayalıklardan atan kocanın davasında tanık konuştu: Eşi düşmüş biri gibi değildi