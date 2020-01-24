Doğubayazıt'ta "Dünya Gümrük Günü" kutlandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Doğubayazıt'ta 'Dünya Gümrük Günü' kutlandı - Son Dakika

Doğubayazıt'ta "Dünya Gümrük Günü" kutlandı

6 saat önce

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde 26 Ocak Dünya Gümrük Günü törenle kutlandı.

Doğubayazıt'ta

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde 26 Ocak Dünya Gümrük Günü törenle kutlandı.


İlçe Kaymakamlığı önündeki etkinlik, Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu, saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunmasıyla başladı.


Gürbulak Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Kadri Karakuş, törende yaptığı konuşmada, Dünya Gümrük Örgütü'nün ilk toplantısını yaptığı 26 Ocak 1953 yılından itibaren bugünün Dünya Gümrük Günü olarak kutlandığını söyledi.


Dünya Gümrük Günü 2020 sloganının, "İnsanoğlu, refah ve gezegenimizin sürdürülebilirliğinde gümrükler" olarak belirlendiğini anlatan Karakuş, şunları ifade etti:


"Bugüne kadar gümrük teşkilatına mensup arkadaşlarımız, serhat sınırlarımızda mevsim şartları ve zaman gözetmeksizin çalışmalarını sürdürmüşlerdir. Bundan sonraki görevlerini ifa ederken de aynı hassasiyeti göstereceklerine yönelik inancımın tam olduğunu belirtmek isterim. Bu sebeple çalışmalarınızdan dolayı hepinize teşekkür eder, Dünya Gümrük Gününüzü kutlarım."

Törene, gümrük yetkilileri katıldı.

Dünya Gümrük Günü, Doğubeyazıt, Ağrı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 09:54 Kaynak: AA
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