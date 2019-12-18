Doğubayazıt'ta 'eğitim' toplantısı - Son Dakika
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Doğubayazıt'ta 'eğitim' toplantısı

6 saat önce

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde düzenlenen toplantıda, ilçe genelindeki eğitim durumu ve yapılan projeler değerlendirildi.

Doğubayazıt'ta 'eğitim' toplantısı, System.String[]

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde düzenlenen toplantıda, ilçe genelindeki eğitim durumu ve yapılan projeler değerlendirildi.


İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde Kaymakamı Zafer Engin'in başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yardımcı, ilçedeki okul, öğrenci ve öğretmen sayıları ile eğitim alanında gerçekleştirilen projelerin sunumunu yaptı.

Sunumun '2023 Vizyonu' bölümünde ise ilçede eğitim çıtasının daha yukarılara çıkarılmasını sağlayacak çalışmalar ve sosyal sorumluluk projeleri masaya yatırıldı.

Toplantı sonunda bir konuşan Kaymakam Engin, sunumun, ilçedeki genel eğitim durumunu ve yapılması gerekenleri çok güzel özetlediğini dile getirdi.


İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce hayata geçirilen sosyal sorumluluk projelerini çok başarılı bulduğunu anlatan Engin, okulların sportif başarılarıyla da gurur duyduğunu sözlerine ekledi.


Toplantının sonunda Kaymakam Engin'e eğitim alanındaki çalışmalara verdiği destekten dolayı tablo hediye edildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yardımcı, toplantının ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, hayata geçirdikleri sürüdürülebilir projelerle ilçenin eğitim çıtasını daha da yukarıya çıkaracaklarını söyledi.

Yardımcı, "Hem eğitim alanındaki çalışmalarımız, hem de bünyemizde kurduğumuz özel büro ekibiyle hayata geçirdiğimiz sosyal sorumluluk projeleri, çocuklarımız ve gençlerimizin başarısını daha da yukarılara taşıyacak. Daha şimdiden 14 projeye ulaştık. İnşallah bu sayı daha da artacak." diye konuştu.

Doğubeyazıt, Ağrı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 02:38 Kaynak: AA
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