Doğubayazıt'ta 'görsel sanat, drama ve kodlama' sergisi - Son Dakika

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde Hüsnü M. Özyeğin Ortaokulu öğrencileri, görsel sanat, drama ve kodlama çalışmalarını sergiledi.



İlçe merkezindeki Hüsnü M. Özyeğin Ortaokulu'nda, görsel sanat, drama ve kodlama sergisi açıldı.



156 öğrencinin öğretmenlerinin desteğiyle 4 ayda hazırladığı 378 çalışmanın yer aldığı sergide, 'Ayna-Taş', 'Akıllı Ev', 'Afrikalı Kadın' ve 'Arıtma Mekanizması' çalışmaları büyük ilgi gördü.



Sergiyi gezen Doğubayazıt Kaymakamı Zafer Engin, çalışmalarda emeği geçen öğretmen ve öğrencileri tebrik etti.

Çalışmaları çok başarılı bulduğunu anlatan Engin, "Günümüz sanat, bilim ve teknoloji çağı. Öğrencilerimizin bu alanlarda edindikleri bilgileri yaptıkları çalışmalarla somutlaştırmaları gerçekten gurur verici. Ben burada öğretmenlerimizi de ayrıca tebrik ediyorum. Hiç birimiz burada kalıcı değiliz. Önemli olan görev aldığımız süre içinde bulunduğumuz şehrin insanları için bir şeyler yapabilmek ve hoş bir seda bırakabilmek. Herkes işini hakkıyla yerine getirince neticesi de işte bu kadar güzel oluyor." diye konuştu.

Sergide Kaymakam Engin'e, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yardımcı, İlçe Müftüsü Adem Özdemir ve AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Konyar eşlik etti.