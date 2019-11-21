Doğubayazıt'ta 'istihdam destekleri' toplantısı

Ağrı Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdürlüğünce, Doğubayazıt ilçesinde 'istihdam destekleri' konulu bilgilendirme toplantısı düzenlendi.



İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Konferans Salonunda düzenlenen toplantının açılış konuşmasını yapan Doğubayazıt Kaymakamı Zafer Engin, milli istihdam seferberliğine dikkati çekti.



Bu tür bilgilendirme toplantılarının, girişimciler ve işverenler için önemli bir fırsat olduğunu dile getiren Kaymakam Engin, "İnşallah bu toplantılarda anlatılacak bilgiler ışığında tüm yurtta olduğu gibi ilçemizde de yatırımlar ve buna paralel istihdam artacaktır." dedi.



İŞKUR İl Müdürü Gıyas Güven de, İŞKUR tarafından verilen istihdam desteklerini katılımcılara anlattı.

Desteklerin, işbaşı eğitim programı, işbaşı eğitim programı teşviki ve istihdam teşvikleri şeklinde üç grup halinde planlandığını aktaran Güven, şunları kaydetti:



"Bütün bu desteklerimiz, küçük bir dükkan sahibinden tutun, büyük bir işletmeye kadar istihdam olanaklı iş yeri olan herkesi kapsıyor. İŞKUR, sağladığı eğitim programlarıyla da nitelikli eleman ihtiyacı ve sigorta primi gibi bir çok konuda işverenin maliyet yükünü en aza indiriyor. Bizim tek gayemiz, söz konusu desteklerle istihdamı artırarak ülkemizin üretim gücünü daha da yukarılara çıkarmak."

Toplantıya, Doğubayazıt Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ali Efe, Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Fatih Tanrıkulu, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Tamer İsmailoğulları, kurum amirleri, sivil toplum kuruluşu üyeleri, dernek temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.