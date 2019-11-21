Son Dakika Haberleri: Doğubayazıt'ta 'istihdam destekleri' toplantısı
Son Dakika Güncel Doğubayazıt'ta 'istihdam destekleri' toplantısı - Son Dakika

Doğubayazıt'ta 'istihdam destekleri' toplantısı

6 saat önce

Ağrı Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdürlüğünce, Doğubayazıt ilçesinde 'istihdam destekleri' konulu bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Doğubayazıt'ta 'istihdam destekleri' toplantısı, System.String[]

Ağrı Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdürlüğünce, Doğubayazıt ilçesinde 'istihdam destekleri' konulu bilgilendirme toplantısı düzenlendi.


İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Konferans Salonunda düzenlenen toplantının açılış konuşmasını yapan Doğubayazıt Kaymakamı Zafer Engin, milli istihdam seferberliğine dikkati çekti.


Bu tür bilgilendirme toplantılarının, girişimciler ve işverenler için önemli bir fırsat olduğunu dile getiren Kaymakam Engin, "İnşallah bu toplantılarda anlatılacak bilgiler ışığında tüm yurtta olduğu gibi ilçemizde de yatırımlar ve buna paralel istihdam artacaktır." dedi.


İŞKUR İl Müdürü Gıyas Güven de, İŞKUR tarafından verilen istihdam desteklerini katılımcılara anlattı.

Desteklerin, işbaşı eğitim programı, işbaşı eğitim programı teşviki ve istihdam teşvikleri şeklinde üç grup halinde planlandığını aktaran Güven, şunları kaydetti:


"Bütün bu desteklerimiz, küçük bir dükkan sahibinden tutun, büyük bir işletmeye kadar istihdam olanaklı iş yeri olan herkesi kapsıyor. İŞKUR, sağladığı eğitim programlarıyla da nitelikli eleman ihtiyacı ve sigorta primi gibi bir çok konuda işverenin maliyet yükünü en aza indiriyor. Bizim tek gayemiz, söz konusu desteklerle istihdamı artırarak ülkemizin üretim gücünü daha da yukarılara çıkarmak."

Toplantıya, Doğubayazıt Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ali Efe, Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Fatih Tanrıkulu, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Tamer İsmailoğulları, kurum amirleri, sivil toplum kuruluşu üyeleri, dernek temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Doğubeyazıt, İŞKUR, Ağrı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 02:42 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



EGM bekçilerle ilgili kimlik sorma tartışmalarına noktayı koydu: Kimlik sorma yetkileri vardır
Cüneyt Özdemir: ABD'de 'Doktora gideyim' dedim mart ayına randevu verdiler, daha kasımdayız Ünlü anketçi Mehmet Ali Kulat erken seçim için tarih verdi: Kulislerde 2020 Kasım konuşuluyor Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan net mesaj: S-400 çalışacak, bu işin şakası yok

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.11.2019 21:06:41. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Doğubayazıt'ta 'istihdam destekleri' toplantısı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]