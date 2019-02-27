Son Dakika Haberleri: Doğubayazıt'ta Karla Mücadele Seferberliği

Doğubayazıt'ta Karla Mücadele Seferberliği

1 saat önce

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde etkili olan kar yağışının ardından belediye ekipleri temizleme çalışması başlattı.

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde etkili olan kar yağışının ardından belediye ekipleri temizleme çalışması başlattı.

İçişleri Bakanlığınca Kanun Hükmünde Kararname (KHK) kapsamında görevlendirme yapılan Doğubayazıt Belediyesine bağlı Fen ve Temizlik İşleri Müdürlüğü karla mücadele ekipleri, dün akşam saatlerinden itibaren etkisini gösteren kar yağışının ardından ilçede kar temizleme çalışması için harekete geçti.

Doğubayazıt Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Zafer Engin'in talimatıyla karla mücadele çalışması yürüten ekipler, ilk olarak şehrin ana arterlerini kar yığınlarından temizledi.

9 iş makinesi ve 85 personelle cadde ve sokaklarda biriken karları da kısa sürede temizleyen ekipler, çalışmalarını ilçenin yüksek kesimlerinde sürdürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 11:27 Kaynak: AA

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