Son Dakika Haberleri: Doğubayazıt'ta Kaybolan Şahsın Cesedi Bulundu

Doğubayazıt'ta Kaybolan Şahsın Cesedi Bulundu

1 saat önce

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesine bağlı Sarıbıyık köyünde 20 gün önce kaybolan genç adamın cesedi bulundu.

Doğubayazıt'ta Kaybolan Şahsın Cesedi Bulundu, System.String[]
Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesine bağlı Sarıbıyık köyünde 20 gün önce kaybolan genç adamın cesedi bulundu.

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki Sarıbıyık köyünde 20 gün önce sabah saatlerinde evinden ayrılan ve bir daha dönmeyen 3 çocuk babası Şefik Kılıç'ın (37) ailesinin kayıp ihbarı üzerine Jandarma Doğubayazıt Arama Kurtarma ekipleri tarafından arama çalışması yapıldı. Kılıç'ın ailesi ve köy sakinleri de çevre köylerde arama çalışmalara katıldı. Kılıç'ın cesedi, Eskisu ile Sarıbıyık köyleri arasındaki su kanalında bulundu. Jandarma olay yerindeki inceleme yaparken, Kılıç'ın cesedi Doç. Dr. Yaşar Eryılmaz Doğubayazıt Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. - AĞRI

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 05:17 Kaynak: İHA

Sabah, Jandarma, Ağrı, Doğubeyazıt, 3. Sayfa
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