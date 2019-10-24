Son Dakika Haberleri: Doğubayazıt'ta kitap kafe için kermes
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Doğubayazıt'ta kitap kafe için kermes

46 dakika önce

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde Gönüllü Dostlar Derneği bünyesinde faaliyet gösteren kitap kafe için kermes düzenlendi.

Doğubayazıt'ta kitap kafe için kermes, System.String[]

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde Gönüllü Dostlar Derneği bünyesinde faaliyet gösteren kitap kafe için kermes düzenlendi.

Çiftepınar Mahallesi'nde Gönüllü Dostlar Derneği bünyesinde faaliyet gösteren ve öğrencilere ücretsiz ders çalışma ve kitap okuma imkanı sunan "Medeniyet Mektebi Kitap Kafe" için kermes yapıldı.

Yiyecek ve giyecek stantlarından oluşan kermese vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.


Kermes, 27 Ekim Pazar gününe kadar açık olacak.


Gönüllü Dostlar Derneği Başkanı Doğan Yıldız, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kermesten elde edilen gelirin kitap kafeden daha çok kişinin yararlanması için harcanacağını söyledi.


Söz konusu kafede 10 bin kitabın bulunduğunu anlatan Yıldız, şöyle konuştu:

"İlçemizde 33 bin öğrenci bulunmakta. Dolayısıyla bu öğrencilerimiz ders çalışma hususunda sıkıntılar yaşamakta. Biz kitap kafemizle iki yıldır onların bu sıkıntılarına tercüman olmaya çalışıyoruz. Kafemiz, adeta onların ikinci evi olmuş durumda. Burayı hem etüt salonu olarak kullanıyorlar hem de kütüphanemizde bulunan kitaplardan istediklerini okuma fırsatına sahip oluyorlar. Hatta burada ders çalışan bir çok öğrencimiz, üniversite sınavlarında büyük başarılar elde etti. İnşallah bu kermesimizden elde edilecek gelirle daha geniş kitlelerle, daha çok öğrenciye hizmet edeceğiz."

Doğubeyazıt, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 01:44 Kaynak: AA
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