Son Dakika Haberleri: Doğubayazıt'ta "Kızılay ve Kızılaycılık" semineri
Son Dakika Güncel Doğubayazıt'ta 'Kızılay ve Kızılaycılık' semineri

Doğubayazıt'ta "Kızılay ve Kızılaycılık" semineri

1 saat önce

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde Kızılay Haftası etkinlikleri kapsamında Gençlik Merkezinde öğrencilere seminer verildi.

Doğubayazıt'ta

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde Kızılay Haftası etkinlikleri kapsamında Gençlik Merkezinde öğrencilere seminer verildi.


Türk Kızılay Doğubayazıt Şubesince Doğubayazıt Gençlik Merkezinde düzenlenen "Kızılay ve Kızılaycılık" seminerinde konuşan Türk Kızılay Şube Başkanı Kemal Şahin, Kızılay'ın din, dil, ırk ve mezhep ayrımı yapmadan çalışan 'insancıl' bir kurum olduğunu söyledi.

Kızılay'ın çalışmalarını özellikle gençlerin iyi bilmesi gerektiğini ifade eden Şahin, şöyle konuştu:

"Sizler bizim geleceğimizsiniz. Kızılay, insan hayatı ve sağlığını ön plana alan, ülkemizin bağrından çıkmış gönüllü ordusundan oluşan en büyük yardım kuruluşudur. İşte bu bilincin yaygınlaşmasında genç beyinlere ve yüreklere çok ihtiyacımız var. Siz bu bilinci yaygınlaştırırsanız, insanlar arasında birlik ve beraberlik duyguları gelişir, hepimiz barışın hakim olduğu bir dünyada yaşarız."

Şahin'in konuşmasının ardından, Türk Kızılay Doğubayazıt Şubesinin faaliyetlerinin anlatıldığı sinevizyon gösterimi yapıldı.

Kızılay gönüllüleri Yunus İdi ve Muhsin Şahin'in de Kızılay eğitim slaytları eşliğinde bilgiler verdiği seminer, Kızılay'a gönüllü öğrenci kayıtlarıyla sona erdi.

Kızılay Haftası, Doğubeyazıt, Kızılay, Ağrı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 09:56 Kaynak: AA
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