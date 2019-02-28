Son Dakika Haberleri: Doğubayazıt'ta "Kur'an-ı Kerim Ziyafeti"

Doğubayazıt'ta "Kur'an-ı Kerim Ziyafeti"

1 saat önce

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde Kur'an okuma yarışmalarında Türkiye ve Afganistan birincisi olan hafızların katılımıyla "Kur'an-ı Kerim Ziyafeti" programı düzenlendi.

Doğubayazıt'ta
Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde Kur'an okuma yarışmalarında Türkiye ve Afganistan birincisi olan hafızların katılımıyla "Kur'an-ı Kerim Ziyafeti" programı düzenlendi.


Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde Doğubayazıt Gençlik Merkezi Spor Salonu'nda düzenlenen program, Doğubayazıt Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Sevgi Lordoğlu'nun açılış konuşmasıyla başladı.


Programda, 2018 "Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma" yarışması Türkiye birincisi Mustafa Özyılmaz ve 2016 Afganistan birincisi Sanaullah Habib'in sunduğu Kur'an-ı Kerim tilaveti büyük beğeni topladı.





Özyılmaz ve Sanaullah'ın yaklaşık bir saat süren Kuran-ı Kerim tilavetini, salonu dolduran yaklaşık 500 kişi dinledi.

Programa, Doğubayazıt Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Sevgi Lordoğlu, İlçe Müftüsü Adem Özdemir ve çeşitli kurumların yöneticileri, öğrenciler ile vatandaşlar katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 12:22 Kaynak: AA

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