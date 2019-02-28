Doğubayazıt'ta "Kur'an-ı Kerim Ziyafeti"

Ağrı
'nın Doğubayazıt
ilçesinde Kur'an okuma yarışmalarında Türkiye
ve Afganistan
birincisi olan hafızların katılımıyla "Kur'an-ı Kerim Ziyafeti" programı düzenlendi.
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde Doğubayazıt Gençlik Merkezi Spor Salonu'nda düzenlenen program, Doğubayazıt Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Sevgi Lordoğlu'nun açılış konuşmasıyla başladı.
Programda, 2018 "Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma" yarışması Türkiye birincisi Mustafa Özyılmaz ve 2016 Afganistan birincisi Sanaullah Habib'in sunduğu Kur'an-ı Kerim tilaveti büyük beğeni topladı.
Özyılmaz ve Sanaullah'ın yaklaşık bir saat süren Kuran-ı Kerim tilavetini, salonu dolduran yaklaşık 500 kişi dinledi.
Programa, Doğubayazıt Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Sevgi Lordoğlu, İlçe Müftüsü Adem Özdemir ve çeşitli kurumların yöneticileri, öğrenciler ile vatandaşlar katıldı.