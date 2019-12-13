Doğubayazıt'ta minik öğrenciler için yapılan modern ana sınıfı açıldı - Son Dakika

Ana sınıfının açılışından detaylar
Ana sınıfından detaylar
Öğrencilere eğitim verilirken detaylar Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki İshakpaşa Ortaokulu'nda modern eğitim materyalleri ile donatılarak oluşturulan ana sınıfının açılışı yapıldı.
İlçeye bağlı İshakpaşa Mahallesi'nde yıllardır İshakpaşa İlkokulu bünyesinde eğitim veren ana sınıfı, eğitim şartlarının yetersiz olması nedeniyle iki ay önce ilkokulun hemen yanında inşa edilen ortaokul binasına taşındı.
Okul ziyaretleri kapsamında yeni binayı gezen AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Konyar, mevcut eğitim materyallerinin eski ve eksik olması nedeniyle harekete geçti.
Ana sınıfı, Konyar'ın girişimleriyle alınan yeni eğitim materyalleri ve sınıf kurulum malzemeleriyle donatılarak tamamen yenilendi.
Öğrencilerin, interaktif eğitim araçlarıyla modern bir ortamda eğitim görmelerini sağlayacak ana sınıfının açılışı, Doğubayazıt Kaymakamı Zafer Engin'in de katılımıyla dualarla yapıldı.
Kaymakam Engin. kurdele kesilmesi sonrası desteklerinden dolayı Konyar'a tablo hediye etti.
Açılışa, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yardımcı, İlçe Müftüsü Adem Özdemir, İlçe Tarım Müdürü Mehmet Salih Akkuş, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler de katıldı.