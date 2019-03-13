Son Dakika Haberleri: Doğubayazıt'ta "Nitelikli Öğretmen" Semineri

Doğubayazıt'ta "Nitelikli Öğretmen" Semineri

1 saat önce

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde yeni atanan aday öğretmenlere "nitelikli öğretmen" semineri verildi.

Doğubayazıt'ta
Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde yeni atanan aday öğretmenlere "nitelikli öğretmen" semineri verildi.


Doğubayazıt İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce Gençlik Merkezi'nde düzenlenen seminerde ilçede yeni göreve başlayan aday öğretmenlere kişisel gelişimlerini ve mesleki tecrübelerini artırmaya yönelik bilgiler verildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yardımcı burada yaptığı konuşmada, nitelik öğretmenlerin önemine işaret ederek, okuyan, düşünen, sorgulayan ve üreten nesillerin ancak kolektif anlamda başarıyı hedefleyen donanımlı öğretmenler vasıtasıyla yetişebileceğine vurgu yaptı.

Seminere, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Servet Şahin, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Sevgi Lordoğlu ve aday öğretmenler katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 11:54 Kaynak: AA

Ağrı, Doğubeyazıt, Güncel
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