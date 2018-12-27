Son Dakika Haberleri: Doğubayazıt'ta Öğrencilere Kuaförlük Hizmeti

Doğubayazıt'ta Öğrencilere Kuaförlük Hizmeti

1 saat önce

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde Gençlik Merkezi tarafından hayata geçirilen projeyle köy okulu öğrencilerine kuaförlük hizmeti veriliyor.

Doğubayazıt'ta Öğrencilere Kuaförlük Hizmeti, System.String[]
Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde Gençlik Merkezi tarafından hayata geçirilen projeyle köy okulu öğrencilerine kuaförlük hizmeti veriliyor.


Gençlik ve Spor Bakanlığının "Merkezim Her Yerde-Gençlerin İyilik Ağacı" projesi kapsamında harekete geçen Doğubayazıt Gençlik Merkezi çalışanları ve gönüllü gençler, ilçedeki erkek ve bayan kuaförlerle anlaşarak köy okullarında okuyan öğrencilere eğitim gördükleri okullarda saç bakım hizmeti veriyor.


Gönüllü gençlerle birlikte ilçe merkezine 45 kilometre uzaklıktaki Tutak Köyü İlkokuluna giden kuaförler, okulda eğitim gören 100 öğrenciye saç bakım hizmeti verdi.


Gençlik Lideri Songül Umulgan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, köy okulu öğrencilerine yönelik önemli projeler geliştirdiklerini söyledi.


Sosyal sorumluluk bilinciyle hareket ettiklerini kaydeden Umulgan, "Bakanlığımızın 'Merkezim Her Yerde-Gençlerin İyilik Ağacı' projesi ile özellikle ilçe merkezine uzak köylerde eğitim gören öğrencilerimizin mutluluğuna ortak oluyoruz. Tek amacımız gençlerimiz ve çocuklarımızın yüzündeki tebessüme ortak olmak." ifadesini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 12:50 Kaynak: AA

Ağrı, Doğubeyazıt, Güncel
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