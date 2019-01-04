Doğubayazıt'ta Okullar Arası Voleybol Turnuvası
1 saat önce
Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde düzenlenen okullar arası voleybol turnuvası sona erdi.
Ağrı
'nın Doğubayazıt
ilçesinde düzenlenen okullar arası voleybol
turnuvası sona erdi.
İlçede okul sporları kapsamında 2018-2019 eğitim öğretim yılının ilk yarısında düzenlenen voleybol turnuvasının finali Doğubayazıt Gençlik Merkezi'nde yapıldı.
Yıldız erkekler ve kızlar kategorisinde toplamda 22 okulun katıldığı turnuvanın finali çekişmeli karşılaşmalara sahne oldu.
Turnuva sonunda yıldız erkekler kategorisinde Doğubayazıt Merkez Yatılı Bölge Ortaokulu (YBO) birinci olurken, yıldız kızlar kategorisinde ise Nuhun Gemisi Ortaokulu şampiyonluk ipini göğüsledi.
Turnuvada dereceye giren okulların kupalarını İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yardımcı, Gençlik ve Spor İlçe Müdür Vekili Hikmet Kızılkaya
, Milli Eğitim Şube Müdürü Servet Şahin
, okul müdürleri ve öğretmenler verdi.
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Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 11:21 Kaynak: AA
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