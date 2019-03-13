Doğubayazıt'ta Piknik Alanında Yangın

Doğubayazıt ilçesinde bir iş yerine ait kamp ve piknik alanında çıkan yangın büyümeden söndürüldü.

Doğubayazıt ilçesinde bir iş yerine ait kamp ve piknik alanında çıkan yangın büyümeden söndürüldü.





İlçeye bağlı Sarıgül Mahallesi İshakpaşa Caddesi'nde yer alan bir kişiye ait kamp ve piknik alanındaki kullanılmayan binanın yanına bırakılan atıl durumdaki eşyada yangın çıktı.



Vatandaşların ihbarıyla olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını piknik alanındaki kameriyelere sıçramadan söndürdü.





Küçük çaplı hasara neden olan yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

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