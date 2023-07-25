Doğubayazıt'ta sağanak sonrası sel! Evler ve tarım arazileri su altında - Son Dakika
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Doğubayazıt'ta sağanak sonrası sel! Evler ve tarım arazileri su altında

25.07.2023 14:37

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Birçok köyde derelerin taşması nedeniyle sel yaşanırken; evler ve tarım alanları sular altında kaldı.

Türkiye genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarıyla mücadele ederken, Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde sağanak sonrası sel meydana geldi. Selde birçok ev, ahır ve tarım arazisi suyla doldu.

DERELER TAŞTI

Doğubayazıt ilçesinde etkili olan yağış sonrası meydana gelen sel Karakent, Cetenli ve Başkent köylerinde su baskınlarına neden oldu. Köylerdeki derelerin taşmasıyla çok sayıda ev ve ahırın yanı sıra tarım arazileri de su altında kaldı. Sel yaşanan köylerde DSİ ekipleri, çalışma başlattı.

İşte bölgeden kareler:

Doğubayazıt'ta sağanak sonrası sel: Evler ve tarım arazileri su altında
Doğubayazıt'ta sağanak sonrası sel: Evler ve tarım arazileri su altında
Doğubayazıt'ta sağanak sonrası sel: Evler ve tarım arazileri su altında
Doğubayazıt'ta sağanak sonrası sel: Evler ve tarım arazileri su altında
Doğubayazıt'ta sağanak sonrası sel: Evler ve tarım arazileri su altında
Kaynak: DHA
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Doğubeyazıt, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Doğubayazıt'ta sağanak sonrası sel! Evler ve tarım arazileri su altında - Son Dakika


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SON DAKİKA: Doğubayazıt'ta sağanak sonrası sel! Evler ve tarım arazileri su altında - Son Dakika
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