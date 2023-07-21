Doğubayazıt'ta Sel Felaketi: 6 Ev Su Bastı - Son Dakika
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Doğubayazıt'ta Sel Felaketi: 6 Ev Su Bastı

22.07.2023 00:41

AĞRI'nın Doğubayazıt içesinde etkili olan sağanak sonrası Ahmed-i Hani, Abdigör ve Sarıgül mahallerindeki 6 evi su bastı. Kızılay, eşyaları su altında kalan vatandaşlara yemek dağıtırken, AFAD ise hasar tespit çalışmalarına başladı.

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde etkili olan sağanak yağışın ardından evleri su bastı. Vatandaşlar ve ekipler suları tahliye etmek için büyük çaba gösterirken, AFAD hasar tespit çalışmalarına başladı.

Ağrı Doğubayazıt'ta el felaketi: 6 evi su bastı

6 EVİ SU BASTI

Doğubayazıt ilçesinde akşam saatlerinde kısa süreli etkili olan sağanak günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Sağanak sonrası ilçede cadde ve sokaklar suyla dolarken, oluşan sel suları Ahmed-i Hani Mahallesi'nde 3, Sarıgül Mahallesi'nde 2 ve Abdigör Mahallesi'nde ise 1 vatandaşın ev ve eşyalarına zarar verdi. Vatandaşlar, evlerine dolan suları temizlemek için büyük çaba gösterdi.

Ağrı Doğubayazıt'ta el felaketi: 6 evi su bastı

AFAD HASAR TESPİT ÇALIŞMASINA BAŞLADI

Ev ve eşyaları su altında kalan vatandaşlara Kızılay tarafından sıcak yemek dağıtımı yapıldı. Kızılay Doğubayazıt Şube Başkanı Kemal Şahin, sağanak sonrası yaşanan selden etkilenen vatandaşlar için hazırladıkları yemekleri dağıttıklarını belirterek, vatandaşların evlerindeki eşyaların kullanılamaz hale geldiğini, sıcak yemek dağıtımlarının süreceğini kaydetti. Öte yandan AFAD da ilçede hasar tespitine başladı.

Ağrı Doğubayazıt'ta el felaketi: 6 evi su bastı
Ağrı Doğubayazıt'ta el felaketi: 6 evi su bastı
Kaynak: DHA
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Son Dakika Güncel Doğubayazıt'ta Sel Felaketi: 6 Ev Su Bastı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Doğubayazıt'ta Sel Felaketi: 6 Ev Su Bastı - Son Dakika
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