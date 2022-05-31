DOĞUBAYAZIT'TA SEL SULARINA KAPILAN ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ - Son Dakika
Üye Girişi

DOĞUBAYAZIT'TA SEL SULARINA KAPILAN ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ

31.05.2022 22:11

AĞRI'nın Doğubayazıt ilçesinde sağanak yağış sonrası sel meydana geldi.

AĞRI'nın Doğubayazıt ilçesinde sağanak yağış sonrası sel meydana geldi. Karaburun köyünde oyun oynarken sel sularına kapılan Devran Öztürk (8), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Doğubayazıt ilçesinde bugün saat 17.00 sıralarında etkili olan yağış sonucu ilçe merkezi ve birçok köyde dereler taştı. İlçe merkezinde birçok cadde ve sokak göle dönerken, iş yeri ve evlerde maddi hasar oluştu. Vatandaşlar ve belediye ekipleri, sel baskınından etkilenen bölgelerde temizlik çalışması başlattı.

SEL SULARINA KAPILDI

Doğubayazıt ilçesine bağlı Karaburun köyünde Devran Öztürk (8), oyun oynadığı sırada sel sularına kapıldı. Çevredeki vatandaşlar tarafından sudan çıkarılan Öztürk, kaldırıldığı Doğubayazıt Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Doğubayazıt Belediye Başkanı Yıldız Acar, Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesi'ne giderek Devran Öztürk'ün ailesine de taziye dileklerini iletti. Ardından ilçede incelemelerde bulundu. Bu arada ilçe merkezi ve köylerde AFAD, jandarma ve itfaiye ekiplerinin çalışması sürüyor.

DOĞUBAYAZIT'TA SEL SULARINA KAPILAN ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ
DOĞUBAYAZIT'TA SEL SULARINA KAPILAN ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ
DOĞUBAYAZIT'TA SEL SULARINA KAPILAN ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ
DOĞUBAYAZIT'TA SEL SULARINA KAPILAN ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ
DOĞUBAYAZIT'TA SEL SULARINA KAPILAN ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ
DOĞUBAYAZIT'TA SEL SULARINA KAPILAN ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ
DOĞUBAYAZIT'TA SEL SULARINA KAPILAN ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ
DOĞUBAYAZIT'TA SEL SULARINA KAPILAN ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ
DOĞUBAYAZIT'TA SEL SULARINA KAPILAN ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ
DOĞUBAYAZIT'TA SEL SULARINA KAPILAN ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ
DOĞUBAYAZIT'TA SEL SULARINA KAPILAN ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ
DOĞUBAYAZIT'TA SEL SULARINA KAPILAN ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ
DOĞUBAYAZIT'TA SEL SULARINA KAPILAN ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ
DOĞUBAYAZIT'TA SEL SULARINA KAPILAN ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ
DOĞUBAYAZIT'TA SEL SULARINA KAPILAN ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ

İlgili Haberler
YORUMLAR
500
Sel sularına kapılan çocuk hayatını kaybetti Sel sularına kapılan çocuk hayatını kaybetti Ağrı'da sele kapılan çocuk hayatını kaybetti Ağrı'da sele kapılan çocuk hayatını kaybetti
Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel DOĞUBAYAZIT'TA SEL SULARINA KAPILAN ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ - Son Dakika


Son Dakika
22:12 İstanbul Valiliği, Galata Kulesi önünde kendini yakan kişiyle ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı
21:51 Bugün Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 4 kişi hayatını kaybetti, 975 yeni vaka tespit edildi
21:49 Galata Kulesi önünde kendini yakan genç, olaydan önce vatandaşlar arasında böyle gezmiş
21:43 Cem Yılmaz'dan şarkılı "Bebek sahili" göndermesi
20:41 A Milli Kadın Voleybol Takımı, İtalya'yı 3-0 mağlup etti
20:38 Galata Kulesi önünde bir vatandaş kendini ateşe verdi! O anlar çevredeki vatandaşlar tarafından kaydedildi
19:59 Bebek'te çırılçıplak güneşlenen kişinin şizofreni hastası olduğu tespit edildi
19:57 Esenyurt'ta 10 yaşındaki çocuğa cinsel tacizde bulunduğu iddia edilen kişi tutuklandı
19:23 Trabzon'da Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, sel ve taşkın tatbikatına ilişkin test amaçlı bildirimler gönderileceğini açıkladı
19:13 Kütahya'nın Gediz ilçesinde 4,2 büyüklüğünde deprem gerçekleşti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.05.2022 22:27:54. #1.12#
SON DAKİKA: DOĞUBAYAZIT'TA SEL SULARINA KAPILAN ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement