Doğubayazıt'ta Sel: Türkiye-İran Kara Yolu Ulaşıma Kapandı - Son Dakika
Üye Girişi

Doğubayazıt'ta Sel: Türkiye-İran Kara Yolu Ulaşıma Kapandı

04.08.2023 18:01

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde meydana gelen sağanak sonrası sel, Türkiye-İran kara yolunun ulaşıma kapanmasına neden oldu. Selin etkisiyle köylerde tarım arazileri zarar gördü ve uzun araç kuyrukları oluştu. Bölgede ekipler çalışmalara başladı.

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde şiddetli sağanak yağışlar sele neden oldu. Sel nedeniyle Türkiye- İran kara yolu ulaşıma kapandı. Ekiplerin saatler süren çalışmasının ardından kara yolu yeniden ulaşıma açıldı.

Doğubayazıt'ta Sel: Türkiye-İran Kara Yolu Ulaşıma Kapandı

DOĞUBAYAZIT'I SEL VURDU

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde etkili olan sağanak yağış hayatı felç etti. Şiddetli yağışlar seli de beraberinde getirdi.

TÜRKİYE-İRAN KARA YOLU UZUN SÜRE ULAŞIMA KAPANDI

İran sınırına yakın noktada bulunan ve bazı derelerin taştığı köylerde, tarım arazileri de zarar gördü. Sel nedeniyle ulaşıma kapanan Türkiye-İran kara yolunda uzun araç kuyruğu oluştu. Bölgeye sevk edilen AFAD, İl Özel İdaresi, Karayolları, Devlet Su İşleri ve jandarma ekiplerince çalışma başlatıldı. İş makineleriyle yapılan çalışmaların ardından İran-Türkiye kara yolu yeniden ulaşıma açıldı.

Doğubayazıt'ta Sel: Türkiye-İran Kara Yolu Ulaşıma Kapandı

EVLERİ SU BASTI

Telçeker köyünde sel sularının girdiği bazı evlerle ilgili hasar tespit çalışmasına başlandı. Doğubayazıt Kaymakamı Murat Ekinci de bölgede incelemelerde bulunarak çalışmaları koordine etti.

Kaynak: AA
YORUMLAR
500

Doğubeyazıt, Türkiye, İran, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Doğubayazıt'ta Sel: Türkiye-İran Kara Yolu Ulaşıma Kapandı - Son Dakika


Son Dakika
18:06 Samsunspor, Ihattaren'den para meselesi yüzünden vazgeçti
18:02 Transferi son anda iptal olmuştu! Samsunspor, Ihattaren'den para meselesi yüzünden vazgeçmiş
17:48 KKTC'de Yıllık Enflasyon Yüzde 72,81, Türkiye'de Yüzde 47,83
17:43 Türkiye ve KKTC arasındaki enflasyon farkı dağlar kadar
17:19 Galatasaray, UEFA'ya Olimpija Ljubljana maçı kadrosunu bildirdi
17:15 Kimler var kimler! Galatasaray'ın Ljubljana maçı kadrosu belli oldu
17:12 Yanlış yumurtalığı alınan kadına küstah cevap: 'Bikini de giymeyiver'
17:10 Yanlış yumurtalığı alınan kadına doktordan küstah cevap: Bikini de giymeyiver
17:05 HSBC, yıl sonu dolar/TL beklentisini yükseltti
17:01 HSBC, 2023 ve 2024 sonu dolar tahminini yükseltti: Rakam 32 liraya kadar çıkıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.08.2023 18:52:51. #1.11#
SON DAKİKA: Doğubayazıt'ta Sel: Türkiye-İran Kara Yolu Ulaşıma Kapandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement