Doğubayazıt'ta Sel: Türkiye-İran Kara Yolu Ulaşıma Kapandı

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde şiddetli sağanak yağışlar sele neden oldu. Sel nedeniyle Türkiye- İran kara yolu ulaşıma kapandı. Ekiplerin saatler süren çalışmasının ardından kara yolu yeniden ulaşıma açıldı.

DOĞUBAYAZIT'I SEL VURDU

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde etkili olan sağanak yağış hayatı felç etti. Şiddetli yağışlar seli de beraberinde getirdi.

TÜRKİYE-İRAN KARA YOLU UZUN SÜRE ULAŞIMA KAPANDI

İran sınırına yakın noktada bulunan ve bazı derelerin taştığı köylerde, tarım arazileri de zarar gördü. Sel nedeniyle ulaşıma kapanan Türkiye-İran kara yolunda uzun araç kuyruğu oluştu. Bölgeye sevk edilen AFAD, İl Özel İdaresi, Karayolları, Devlet Su İşleri ve jandarma ekiplerince çalışma başlatıldı. İş makineleriyle yapılan çalışmaların ardından İran-Türkiye kara yolu yeniden ulaşıma açıldı.

EVLERİ SU BASTI

Telçeker köyünde sel sularının girdiği bazı evlerle ilgili hasar tespit çalışmasına başlandı. Doğubayazıt Kaymakamı Murat Ekinci de bölgede incelemelerde bulunarak çalışmaları koordine etti.